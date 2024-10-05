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Важно успеть: вот какие дачные работы необходимы в октябре

1:31
Садоводство

Садовод Марина Рыкалина рассказала, что нужно успеть сделать на дачном участке в октябре.

Важно успеть: вот какие дачные работы необходимы в октябре
Фото: freepik.com by master1305, PDM

По словам эксперта, осенью нужно сделать рабочий раствор из препаратов, которые содержат хищные нематоды — это метаризиум и боверия, потому что в зиму они будут бороться с почвенными вредителями.

Можно будет также вносить биофунгициды, то есть натуральные микробиологические препараты с фунгицидными свойствами, чтобы обеззаразить почву. Кроме того, важно убрать с участка все кучки мусора и корнеплоды, все опавшие плоды, чтобы участок не стал объектом
внимания грызунов.

"Очень важно, подготовить штамбы деревьев к зиме, чтобы они весной не потрескались, их нужно будет покрасить акриловой краской. Она дольше всего держится. Это делается именно осенью, когда перестанут лить дожди", — добавила эксперт.

Важно не забыть сделать влагозарядковый полив, то есть полить все деревья, чтобы они в зиму ни в коем случае не ушли замерзшими. Если в саду было много, надо провести искореняющую обработку, проводится она
по желтым листьям, то есть не по тем растениям, которые еще растут.

Искореняющая обработка — это когда в одном рабочем растворе
смешивают мочевину, 500 грамм на 200 литров, и железный купорос, 300 грамм на 200 литров. И из опрыскивателя обрабатываются все штамбы и все
опавшие листья. 

Уточнения

Октя́брь (от лат. octō — восемь) — десятый месяц Григорианского календаря.

Фунгици́ды (от лат. fungus «гриб» + лат. caedo «убиваю») — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений (бордоская жидкость, серный цвет и др.).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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