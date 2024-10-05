Выберите место в саду, которое получает много солнечного света. Большинство пряностей любят солнце, поэтому это поможет им хорошо расти.
Убедитесь, что почва хорошо дренирована. Можно добавить немного компоста или хорошо перепревшего навоза, чтобы сделать ее более насыщенной.
Вы можете начать выращивать специи из семян или купить небольшие растения в питомнике. Новичкам часто проще начинать с рассады.
Регулярно поливайте растения. Обычно они предпочитают постоянную влажность, но не любят переувлажнения.
Добавление слоя мульчи вокруг пряных растений помогает удерживать влагу, подавлять сорняки и сохранять почву прохладной.
Как только ваши пряные растения начнут расти, вы можете обрезать их, чтобы стимулировать более густой рост. Это также помогает поддерживать продуктивность растений.
Собирайте специи, когда они будут готовы. У каждой специи может быть разное время сбора, поэтому ознакомьтесь с конкретными рекомендациями для специй, которые вы выращиваете.
Некоторые простые в выращивании специи: базилик, мята, орегано, тимьян и розмарин. Они не только вкусные, но и легко выращиваемые для новичков.
Пря́ности — различные части растений, обладающие специфическим, в той или иной мере устойчивым ароматом и вкусом, традиционно добавляемые в пищу в малых дозах.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.