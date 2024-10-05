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Выращиваем пряные травы на даче: все секреты и нюансы

1:31
Садоводство

Выберите солнечное место

Выберите место в саду, которое получает много солнечного света. Большинство пряностей любят солнце, поэтому это поможет им хорошо расти.

Выращиваем пряные травы на даче: все секреты и нюансы
Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Хорошая почва

Убедитесь, что почва хорошо дренирована. Можно добавить немного компоста или хорошо перепревшего навоза, чтобы сделать ее более насыщенной.

Начните с семян или рассады

Вы можете начать выращивать специи из семян или купить небольшие растения в питомнике. Новичкам часто проще начинать с рассады.

Полив

Регулярно поливайте растения. Обычно они предпочитают постоянную влажность, но не любят переувлажнения.

Мульчирование

Добавление слоя мульчи вокруг пряных растений помогает удерживать влагу, подавлять сорняки и сохранять почву прохладной.

Обрезка

Как только ваши пряные растения начнут расти, вы можете обрезать их, чтобы стимулировать более густой рост. Это также помогает поддерживать продуктивность растений.

Уборка урожая

Собирайте специи, когда они будут готовы. У каждой специи может быть разное время сбора, поэтому ознакомьтесь с конкретными рекомендациями для специй, которые вы выращиваете.

Распространенные пряности для выращивания

Некоторые простые в выращивании специи: базилик, мята, орегано, тимьян и розмарин. Они не только вкусные, но и легко выращиваемые для новичков.

 

Уточнения

Пря́ности — различные части растений, обладающие специфическим, в той или иной мере устойчивым ароматом и вкусом, традиционно добавляемые в пищу в малых дозах.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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