Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кредитные каникулы станут недоступнее для россиян: кто сможет получить отсрочку по новым правилам
Без вариантов: Соскин заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО
Кардиохирург Горбатиков: вредные привычки беременной приводят к воспалительным заболеваниям сердца ребёнка
Четыре способа укладки бровей без геля, которые вас удивят
Секреты высокого урожая картофеля. 5 советов опытных огородников
Удары западной артиллерией: ВСУ обстреляли ДНР с помощью техники НАТО
Социалисты против: оппозиция Молдавии не признает референдум по евроинтеграции
Трамп: в случае победы Харрис, эти выборы могут быть последними
Госдума обсуждает ужесточение наказания за повторное нарушение ОСАГО

Какие цветы лучше не сажать на даче

0:57
Садоводство

При выборе цветов для сада важно учитывать не только их внешнюю привлекательность, но и возможные проблемы, которые они могут вызвать. Некоторые растения способны быстро разрастаться, вытесняя другие культуры и нанося вред приусадебному участку. Ниже перечислены цветы, которые лучше не сажать на даче.

Какие цветы лучше не сажать на даче
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Какие цветы стоит избегать:

  • Золотарник: это растение имеет агрессивный характер роста и может быстро захватить территорию.
  • Горец сахалинский: обладает высокой скоростью разрастания, вытесняя другие культуры.
  • Эхиноцистис лопастный: особенно опасен для сада: его плоды лопаются и разбрасывают семена на расстояние до 6-7 метров, быстро распространяясь по участку.

Растения из этого списка создают серьезные проблемы, поэтому их следует избегать при планировании дачных клумб.

Уточнения

Золота́рник обыкнове́нный или Золота́я ро́зга (лат.  Solidágo virgáurea) — многолетнее травянистое растение; вид рода Золотарник семейства Астровые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Советы
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой Аудио 
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Авто
Нужно ли менять антифриз перед зимой Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Последние материалы
Социалисты против: оппозиция Молдавии не признает референдум по евроинтеграции
Трамп: в случае победы Харрис, эти выборы могут быть последними
Госдума обсуждает ужесточение наказания за повторное нарушение ОСАГО
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС
Лекарство компании Pfizer вновь признано смертельным
Эксперт объяснил, почему рекордный приток туристов не спасает гостиничный бизнес в Турции
Провокации Украины на белорусском направлении: раскрыты планы
Иран в случае атаки Израиля ударит по НПЗ
Микронидлинг: какой нужен уход после процедуры, чтобы не навредить коже
Харон раскрыл секреты: углекислый газ и перекись водорода на спутнике Плутона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.