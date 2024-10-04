Какие цветы лучше не сажать на даче

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При выборе цветов для сада важно учитывать не только их внешнюю привлекательность, но и возможные проблемы, которые они могут вызвать. Некоторые растения способны быстро разрастаться, вытесняя другие культуры и нанося вред приусадебному участку. Ниже перечислены цветы, которые лучше не сажать на даче.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Какие цветы стоит избегать:

Золотарник : это растение имеет агрессивный характер роста и может быстро захватить территорию.

: это растение имеет агрессивный характер роста и может быстро захватить территорию. Горец сахалинский : обладает высокой скоростью разрастания, вытесняя другие культуры.

: обладает высокой скоростью разрастания, вытесняя другие культуры. Эхиноцистис лопастный: особенно опасен для сада: его плоды лопаются и разбрасывают семена на расстояние до 6-7 метров, быстро распространяясь по участку.

Растения из этого списка создают серьезные проблемы, поэтому их следует избегать при планировании дачных клумб.

Уточнения

Золота́рник обыкнове́нный или Золота́я ро́зга (лат. Solidágo virgáurea) — многолетнее травянистое растение; вид рода Золотарник семейства Астровые.

