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Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа

1:15
Садоводство

Перед тем как укрыть виноград на зиму для защиты от морозов и ветров, важно провести обработку, чтобы предотвратить развитие патогенных грибов, которые могут пережить зимовку в укрытии.

Защита винограда от грибков осенью: три эффективных способа
Фото: flickr.com by Serge Melki, CC BY 2.0

Первым средством, которое рекомендуется использовать, является 3%-ный раствор медного купороса. Для его приготовления необходимо растворить 300 граммов препарата в небольшом количестве тёплой воды, а затем долить раствор до объёма 10 литров. Этот состав надёжно защитит растения от грибковых заболеваний.

Ещё один вариант — 3-5%-ный раствор железного купороса. Чтобы его приготовить, понадобится растворить 300-500 граммов препарата в 10 литрах воды. Если вы работаете с молодыми виноградными кустами, лучше использовать 1%-ный раствор, чтобы не повредить растения.

Третий метод — 3%-ный раствор бордоской жидкости, который нужно готовить непосредственно перед обработкой. Инструкция по её приготовлению схожа с вышеописанными методами и также поможет защитить виноград от вредоносных грибков.

Эти простые меры помогут сохранить здоровье виноградных кустов и подготовить их к зимовке.

Уточнения

Виногра́д - плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

 

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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