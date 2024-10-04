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Борьба с медведкой: как защитить свой участок

1:24
Садоводство

Медведки — одни из самых коварных вредителей, с которыми часто сталкиваются дачники. Эти насекомые ведут скрытный образ жизни, прячась глубоко в почве, что значительно усложняет борьбу с ними. Тем не менее, существуют несколько эффективных способов, которые помогут избавиться от медведки.

Борьба с медведкой: как защитить свой участок
Фото: commons.wikimedia.org by JorritvWamelimage, CC BY-SA 3.0

Первый способ — ловушка с пивом. Оказывается, медведки неравнодушны к этому напитку, и его можно использовать как приманку. Нужно просто поставить ловушку с пивом, а затем собрать пойманных насекомых и избавиться от них по своему усмотрению.

Второй метод — смесь воды с растительным маслом. Для приготовления этой смеси можно взять любое, даже самое дешёвое масло. Полученное средство нужно вливать в норы медведки, что заставит её покинуть участок.

Ещё один способ — настой из луковой шелухи, который не только избавляет от вредителей, но и оказывает благоприятное воздействие на почву. Для его приготовления следует смешать килограмм луковой шелухи с десятью литрами воды, настоять смесь шесть дней, а затем отфильтровать. Полученный концентрат разбавляют водой (по два литра средства на ведро воды) и обрабатывают почву.

Эти простые методы помогут вам избавиться от медведки и защитить ваш участок от её разрушительного воздействия.

Уточнения

Обыкновенная медведка (лат. Gryllotalpa gryllotalpa) — вид прямокрылых насекомых из семейства медведок.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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