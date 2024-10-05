Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спутниковые данные подтверждают рост уровня Мирового океана
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Важность правильного питания для здоровья и поведения питомца
Собчак высмеяла разборки Павла Дурова с Ириной Болгар: трясёт грязным бельём
Как маркетологи заставляют женщин покупать больше косметики разного класса
Как приготовить новый салат на замену Оливье — пошаговый рецепт
Две сборные отказались проводить матчи с Россией в октябре
Яичница-болтунья как из ресторана: метод "включить и выключить" для идеальной текстуры
Принц Уильям раскрыл, почему не поехал на Олимпиаду в Париж: это связано с Кейт Миддлтон

Ваши перцы в опасности: проверьте эти симптомы немедленно

Как спасти перцы: эти простые шаги защитят ваш урожай
2:37
Садоводство

Выращивая перцы, каждый садовод сталкивается с особенностями ухода за растениями. Даже при соблюдении всех агротехнических рекомендаций болезни могут поражать перцы, существенно снижая урожай. Давайте рассмотрим основные болезни перца, способы их лечения и профилактики, чтобы защитить свой урожай.

Как спасти перцы: эти простые шаги защитят ваш урожай
Фото: commons.wikimedia.org by Asit K, CC BY-SA 3.0

Перечень болезней

Перец, как представитель семейства пасленовых, подвержен грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям. Основная причина заболеваний часто связана с нарушением правил посадки и ухода, а также с недостатком питательных веществ в почве.

Основные болезни перца

  1. Грибковые заболевания - наиболее распространены в средней полосе (серая и белая гниль, вершинная гниль плодов), а на юге — корневые гнили.
  2. Бактериальные инфекции - распространены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (черная бактериальная пятнистость).
  3. Вирусные болезни - поражают растение на всех этапах развития.

Для предотвращения заболеваний перца необходимо строго соблюдать профилактические меры: перекопка почвы осенью, соблюдение правил севооборота, правильный полив и использование подкормок с содержанием кальция.

Лечение и профилактика

Для борьбы с заболеваниями важно начать лечение при первых признаках. Например, фитофтороз требует обработки препаратами, такими как Консенто или Превикур, начиная с момента повышенной влажности или дождей. Препараты меди также являются отличным защитным средством.

Черная ножка, чаще поражающая рассаду, предотвращается обработкой почвы марганцовкой и контролем влажности. Для борьбы с серой гнилью необходимо проветривание теплиц, пикировка рассады и использование мела или активированного угля для обработки стеблей.

Важность профилактики

Простые меры, такие как правильный полив, регулярная проветривка и удаление нижних листьев, помогут избежать до 90% заболеваний перцев. Обратите внимание на состояние растений в течение всего сезона, и ваш урожай останется здоровым.

Народные средства

Для тех, кто предпочитает естественные методы, можно использовать золу для профилактики вершинной гнили или чесночную настойку для обработки растений от серой гнили. Такие методы эффективно дополняют химические препараты и помогают защитить перцы от заболеваний.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Общество
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов Аудио 
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Садоводство, цветоводство
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода Аудио 
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Последние материалы
Две сборные отказались проводить матчи с Россией в октябре
Яичница-болтунья как из ресторана: метод "включить и выключить" для идеальной текстуры
Принц Уильям раскрыл, почему не поехал на Олимпиаду в Париж: это связано с Кейт Миддлтон
Марию Кожевникову возмутили транспортные проблемы в Сочи: это дно
Как приготовить котлеты, которые не потеряют объем: секреты идеального фарша
Ляйсан Утяшева показала редкое фото с дочерью, которую прячет от публики
Учёные обнаружили ускорение озеленения Антарктиды из-за климатических изменений
Почему ваша собака приносит палки с прогулки
В России стали массово отключать камеры ГАИ
Блогерша Костенко пожаловалась на выдуманный налог от ФНС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.