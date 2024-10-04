Секреты высокого урожая картофеля. 5 советов опытных огородников

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Часто огородники жалуются на низкую урожайность картофеля. Чтобы избежать этой проблемы, необходимо обратить внимание на несколько ключевых факторов.

Фото: commons.wikimedia. org by Midori, CC BY-SA 3.0

— Разнообразие сортов

Представьте, что у вас есть ящик с инструментами. Если все инструменты будут одинаковыми, вам будет сложно решать разнообразные задачи. То же самое можно сказать и о картофеле. Разные сорта предназначены для различных условий и обладают своими уникальными свойствами. Например, ранние сорта лучше растут в прохладную погоду, а поздние — в теплую.

— Качество посадочного материала

Просроченные семена вряд ли смогут дать крепкие и здоровые растения. То же самое касается и картофеля. Старый посадочный материал часто становится причиной слабого урожая и различных заболеваний.

— Смена места посадки

Если каждый год сажать картофель на одном и том же месте, в почве накапливается множество болезней и вредителей, которые могут поражать ваши растения. Это можно сравнить с выращиванием одних и тех же растений в горшке без пересадки.

— Правильная посадка

Глубина посадки картофеля имеет огромное значение. Если вы посадите клубни слишком глубоко, ростки могут не пробиться на поверхность и погибнуть. А если посадить слишком мелко, клубни могут высохнуть.

— Сроки посадки

Каждый сорт картофеля имеет свои оптимальные сроки посадки. Ранние сорта можно сажать раньше, а поздние, соответственно, — позже.

Уточнения

Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

