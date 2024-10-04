Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вернуть цветение орхидей

Чтобы орхидея цвела, можно полностью удалить цветонос и обрезать его до основания. Кроме того, опытные садоводы рекомендуют обрезать орхидею над узлом — небольшой бугорком на боку растения.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain by Leon Brooks is licensed under public-domain-image.com

Это поможет стимулировать рост орхидеи и цветение в будущем. Однако стоит помнить, что этот процесс может занять длительное время — до нескольких месяцев. Кроме того, для стимуляции цветения орхидеи нуждаются в тщательном уходе. Не стоит поливать растение слишком часто. Также не стоит переусердствовать с удобрениями.

Уменьшите частоту подкормок и поливов орхидеи. Это позволит растению лучше переносить низкие температуры воздуха в ночное время. Этот баланс поможет вам стимулировать естественный цикл цветения орхидеи.

Кроме того, стимулировать растение к цветению можно, резко меняя температуру. Также важно достаточное количество солнечного света. Для этого обеспечьте корням растения максимальный доступ света и срежьте цветонос на пару сантиметров выше третьей почки.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

