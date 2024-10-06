Ваши томаты в опасности: признаки болезней, которые нельзя игнорировать

4:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Помидоры — одна из самых популярных культур в саду, но, к сожалению, они часто подвержены множеству болезней, особенно в условиях теплиц. Современные сорта помидоров нередко обладают повышенной устойчивостью к некоторым заболеваниям, но комплексная защита от всех болезней — большая редкость.

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Бактериальное увядание томатов (бактериоз)

Одной из причин, почему помидоры внезапно вянут в открытом грунте или теплице, может быть бактериальное увядание. Симптомы появляются неожиданно: за одну ночь кусты могут начать увядать, несмотря на достаточный полив. При разрезе стебля можно заметить пустоту и жидкость внутри, иногда ткани стебля приобретают коричневый оттенок.

Это заболевание не поддается лечению, поэтому все пораженные растения нужно сразу удалить и уничтожить. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции, здоровые растения поливают 0,6-1% раствором Фитолавина-300 (по 200 мл под каждое растение). Это поможет задержать заражение на 2-3 недели.

Фитофтороз

Фитофтороз — одно из самых опасных заболеваний томатов, вызванное патогенным грибом. Заболеть растение может в любой период вегетации, но чаще всего болезнь проявляется во второй половине лета. Гриб поражает стебли, листья, черешки, плоды и цветы, оставляя бурые пятна, которые быстро распространяются.

Основные факторы, способствующие развитию фитофтороза: высокая влажность, плохая вентиляция, близость картофеля и резкие колебания температуры. Лечение может быть эффективно только на ранних стадиях заболевания, когда заражение еще не распространилось широко.

Для профилактики используют медьсодержащие препараты, такие как ХОМ, Бордоская смесь, а также обработку раствором Превикур Энерджи.

Альтернариоз (коричневая пятнистость)

Это грибковое заболевание начинается с появления коричневых пятен на нижних листьях растений. Если болезнь не остановить на ранней стадии, пятна увеличиваются, листья засыхают, и растение теряет свою жизнеспособность. На плодах также могут появляться тёмные пятна у плодоножки.

Для борьбы с альтернариозом используют противогрибковые препараты, такие как Скор и Ридомил Голд, а при наличии плодов — биопрепараты, например, Триходермин.

Мозаика

Мозаика — вирусное заболевание, которое приводит к пожелтению и деформации листьев. Вирус передается через зараженные семена, растения и даже с воздухом. Заболевание очень опасно, так как потери урожая могут достигать 70%.

Для профилактики мозаики применяют дезинфекцию теплиц и выращивание устойчивых к вирусу сортов, таких как Наша Маша и Фунтик.

Желтая курчавость

Это вирусное заболевание, переносимое белокрылкой, поражает помидоры в любой стадии роста. Листья желтеют, скручиваются, помидоры плохо растут, а завязавшиеся плоды остаются мелкими и твердыми. Профилактическими мерами является уничтожение белокрылки и регулярное проветривание теплиц.

Септориоз (белая пятнистость листьев)

Грибковое заболевание, вызывающее преждевременное опадение листьев, снижая тем самым урожайность. Лечение септориоза включает обработку медьсодержащими препаратами, такими как Цинеб и Хорус.

Серая гниль

Серая гниль поражает томаты в конце лета, когда погода становится влажной и прохладной. Появляются бурые пятна, покрывающиеся серым налетом. В борьбе с серой гнилью помогают меры профилактики: удаление пораженных листьев и регулярное проветривание теплиц.

Народные средства и профилактика

Для профилактики заболеваний часто применяют народные методы, такие как опрыскивание растений раствором йода или чесночным настоем. Эти средства помогают на ранних стадиях предотвратить развитие болезней и поддерживать здоровье растений.