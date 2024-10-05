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Эти вредители могут уничтожить ваш сад: вот как с ними бороться

3:39
Садоводство

Здоровый и красивый сад — это мечта каждого садовода. Чтобы растения цвели пышно и долго, их нужно защищать от болезней и вредителей. Основное правило здесь простое: лучше предотвратить болезнь, чем потом бороться с ее последствиями. Предупредительные меры доступны каждому и не требуют сложных действий — главное, делать их регулярно и с умом.

Эти вредители могут уничтожить ваш сад: вот как с ними бороться
Фото: pixnio.com by Rosendahl, CC0

Есть три основных способа борьбы с болезнями и вредителями растений:

  • Биологические методы.
  • Химические методы.
  • Механические способы.

Здоровые растения, которые получают правильный уход, обычно более устойчивы к болезням. Если нарушены условия выращивания — недостаток света, влаги или питания — растения ослабевают и становятся более уязвимыми к нападкам насекомых-вредителей. Как и у людей, у растений с ослабленным "иммунитетом" выше риск заболеть и погибнуть от болезней.

Предупредительные меры — лучший способ защиты растений

Важно помнить, что правильный выбор сортов декоративных растений для вашего сада также играет ключевую роль. Многие неопытные садоводы стремятся вырастить культуры, неподходящие для их климата, что ведет к трудностям в уходе. Грамотный подход к выбору растений, изучение их потребностей и особенностей — залог успеха.

Забота о растениях не ограничивается только выбором правильных сортов. Немаловажны и санитарные меры: регулярная дезинфекция теплиц, очистка почвы, удаление сорняков и уничтожение зараженных растений. Эти меры предотвращают распространение болезней и вредителей.

Вредители декоративных растений: кого стоит остерегаться

Насекомые-вредители — одна из самых значительных угроз для садов. В зависимости от типа повреждений они делятся на две группы:

  • Сосущие насекомые — высасывают соки из растений, ослабляя их. Это тля, клещи, червецы и цикадки.
  • Грызущие насекомые — выгрызают листья, стебли и цветы. К ним относятся гусеницы, долгоносики и кузнечики.

Некоторые из насекомых-вредителей также переносят различные болезни. Они могут зимовать в стадии яйца, личинки или взрослой особи, переживая холодные сезоны в укромных местах сада.

Часто встречающиеся вредители

  • Тля — ослабляет растение, высасывая сок из молодых побегов и может переносить вирусные заболевания.
  • Моль-минер — оставляет извилистые следы на листьях, поражая их структуру.
  • Клещи (паутинный, галловый) — повреждают листья, внося инфекции в клетки растений.
  • Гусеницы — оставляют дыры на листьях и могут полностью уничтожить листву.
  • Муравьи — не опасны сами по себе, но привлекают тлю, что наносит вред растениям.
  • Долгоносики — повреждают листья, бутоны и цветоножки, что может привести к гибели растений.

Борьба с вредителями

Для борьбы с вредителями декоративных растений применяют различные препараты. Например:

  • Карбофос и хлорофос эффективны против моли и клещей.
  • Цинеб и Бордоская жидкость используются против грибковых заболеваний.

Профилактические меры, такие как правильный уход, внесение удобрений, очистка сада от опавших листьев и срезание зараженных побегов, помогут снизить риск заражения растений.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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