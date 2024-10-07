Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 4 простых шага

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Существует мнение, что хвойные растения не требуют особого ухода, ведь в природе они растут без вмешательства человека. Однако культурные сорта более чувствительны к неблагоприятным условиям, и им необходимо дополнительное внимание, особенно перед зимовкой.

Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Как подготовить хвойные растения к зиме:

Удаление иголок : многие садоводы не знают, что некоторые иголки следует убирать. Желтая хвоя подлежит удалению, чтобы деревья выглядели здоровыми и ухоженными, а также чтобы поддержать их общее состояние.

: многие садоводы не знают, что некоторые иголки следует убирать. Желтая хвоя подлежит удалению, чтобы деревья выглядели здоровыми и ухоженными, а также чтобы поддержать их общее состояние. Опад : хвойный опад рекомендуется убирать, так как он может стать источником болезней и привлечь вредителей.

: хвойный опад рекомендуется убирать, так как он может стать источником болезней и привлечь вредителей. Удобрения : опытные дачники советуют подкормить хвойные растения в теплую погоду. После похолодания питательные вещества могут не усвоиться. Для этого лучше всего использовать готовые промышленные смеси, специально предназначенные для хвойных деревьев.

: опытные дачники советуют подкормить хвойные растения в теплую погоду. После похолодания питательные вещества могут не усвоиться. Для этого лучше всего использовать готовые промышленные смеси, специально предназначенные для хвойных деревьев. Обработка: перед зимовкой хвойные растения нуждаются в обработке от вредителей и болезней. Для этого можно использовать проверенные и надежные составы.

Таким образом, своевременный уход позволит хвойным деревьям успешно пережить зиму и радовать здоровым и красивым видом.