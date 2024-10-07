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Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 4 простых шага

1:21
Садоводство

Существует мнение, что хвойные растения не требуют особого ухода, ведь в природе они растут без вмешательства человека. Однако культурные сорта более чувствительны к неблагоприятным условиям, и им необходимо дополнительное внимание, особенно перед зимовкой.

Как правильно подготовить хвойные растения к зиме: 4 простых шага
Фото: flickr.com by Joshua Mayer, CC BY-SA 2.0

Как подготовить хвойные растения к зиме:

  • Удаление иголок: многие садоводы не знают, что некоторые иголки следует убирать. Желтая хвоя подлежит удалению, чтобы деревья выглядели здоровыми и ухоженными, а также чтобы поддержать их общее состояние.
  • Опад: хвойный опад рекомендуется убирать, так как он может стать источником болезней и привлечь вредителей.
  • Удобрения: опытные дачники советуют подкормить хвойные растения в теплую погоду. После похолодания питательные вещества могут не усвоиться. Для этого лучше всего использовать готовые промышленные смеси, специально предназначенные для хвойных деревьев.
  • Обработка: перед зимовкой хвойные растения нуждаются в обработке от вредителей и болезней. Для этого можно использовать проверенные и надежные составы.

Таким образом, своевременный уход позволит хвойным деревьям успешно пережить зиму и радовать здоровым и красивым видом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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