Хвойники без хлопот: создаем ландшафтный дизайн с минимальным уходом

Хвойные растения давно завоевали заслуженное признание в ландшафтном дизайне. Их популярность объясняется тем, что они прекрасно сочетаются не только между собой, но и с другими видами растений.
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0
Достоинства хвойных деревьев и кустарников:
Неприхотливость к почве: хвойные растения растут практически на любой почве.
Вечнозеленые: они сохраняют свою красоту и зеленый цвет круглый год.
Долговечность: хвойные способны радовать своим видом на протяжении многих лет.
Нетребовательность в уходе: не нуждаются в частом поливе или подкормке.
Устойчивость к болезням и вредителям: хвойники редко подвергаются инфекциям или атакам насекомых.
Выносливость: легко переносят различные погодные условия.
Создавать вечнозеленые композиции довольно просто — достаточно выделить просторный участок и правильно посадить хвойные растения. При этом важно оставлять между деревьями достаточно пространства, чтобы хвойники чувствовали себя свободно.
Также стоит учитывать их высоту: для разнообразия композиции деревья должны быть разными по размерам.