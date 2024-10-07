Хвойники без хлопот: создаем ландшафтный дизайн с минимальным уходом

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хвойные растения давно завоевали заслуженное признание в ландшафтном дизайне. Их популярность объясняется тем, что они прекрасно сочетаются не только между собой, но и с другими видами растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Достоинства хвойных деревьев и кустарников:

Неприхотливость к почве : хвойные растения растут практически на любой почве.

: хвойные растения растут практически на любой почве. Вечнозеленые : они сохраняют свою красоту и зеленый цвет круглый год.

: они сохраняют свою красоту и зеленый цвет круглый год. Долговечность : хвойные способны радовать своим видом на протяжении многих лет.

: хвойные способны радовать своим видом на протяжении многих лет. Нетребовательность в уходе : не нуждаются в частом поливе или подкормке.

: не нуждаются в частом поливе или подкормке. Устойчивость к болезням и вредителям : хвойники редко подвергаются инфекциям или атакам насекомых.

: хвойники редко подвергаются инфекциям или атакам насекомых. Выносливость: легко переносят различные погодные условия.

Создавать вечнозеленые композиции довольно просто — достаточно выделить просторный участок и правильно посадить хвойные растения. При этом важно оставлять между деревьями достаточно пространства, чтобы хвойники чувствовали себя свободно.

Также стоит учитывать их высоту: для разнообразия композиции деревья должны быть разными по размерам.