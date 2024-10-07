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Хвойники без хлопот: создаем ландшафтный дизайн с минимальным уходом

1:13
Садоводство

Хвойные растения давно завоевали заслуженное признание в ландшафтном дизайне. Их популярность объясняется тем, что они прекрасно сочетаются не только между собой, но и с другими видами растений.

Хвойники без хлопот: создаем ландшафтный дизайн с минимальным уходом
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Достоинства хвойных деревьев и кустарников:

  • Неприхотливость к почве: хвойные растения растут практически на любой почве.
  • Вечнозеленые: они сохраняют свою красоту и зеленый цвет круглый год.
  • Долговечность: хвойные способны радовать своим видом на протяжении многих лет.
  • Нетребовательность в уходе: не нуждаются в частом поливе или подкормке.
  • Устойчивость к болезням и вредителям: хвойники редко подвергаются инфекциям или атакам насекомых.
  • Выносливость: легко переносят различные погодные условия.

Создавать вечнозеленые композиции довольно просто — достаточно выделить просторный участок и правильно посадить хвойные растения. При этом важно оставлять между деревьями достаточно пространства, чтобы хвойники чувствовали себя свободно.

Также стоит учитывать их высоту: для разнообразия композиции деревья должны быть разными по размерам.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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