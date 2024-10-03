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Какие цветы можно посадить в октябре - ноябре? Посадка этих растений обеспечит вам красивую клумбу весной и летом

1:34
Садоводство

Обычно мы сажаем цветы весной или в начале лета. Однако, чтобы пораньше любоваться красивыми клумбами в своём саду, стоит задуматься об этом ещё осенью. Для этого нужно выбрать подходящие виды растений и посадить их под зиму.

Какие цветы можно посадить в октябре - ноябре? Посадка этих растений обеспечит вам красивую клумбу весной и летом
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot, PDM

В конце сентября и начале октября у дачников есть немного больше свободного времени, чем весной или в разгар сезона. Это время можно использовать с пользой. Многие цветы можно посеять прямо в грунт перед первыми серьёзными заморозками, что освободит вам немного времени весной.

Луковичные цветы

Посадка луковичных растений осенью — это верный способ создать красивую клумбу весной и летом. Высаживайте их за несколько недель до ожидаемых заморозков. В это время растения не будут активно расти, но зато успеют укорениться и успешно переживут зиму.

Корневищные цветы

К таким цветам относятся пион, лилейник, монарда, папоротник, колокольчик, люпин, хоста, бруннера, ирис и флокс. Раз в несколько лет их рекомендуется омолаживать. Эту процедуру можно провести несколькими способами: путем деления куста, размножения семенами или черенками.

Растения, пересаженные осенью, успевают адаптироваться и хорошо переносят зиму. Естественная закалка, которую они проходят, способствует повышению иммунитета и устойчивости к грибковым заболеваниям.

Уточнения

Растения с характерным специализированным органом — луковицей называются луковичные растения.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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