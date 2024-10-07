Лайфхаки осеннего ухода за малиной: спасаем кусты перед морозами

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Грамотная подготовка малины к зиме позволяет обеспечить будущий урожай. Ключевой этап — уход осенью, включающий очистку, обработку от вредителей и подкормку кустов. Важно соблюдать сроки: ориентироваться не на календарь, а на температуру. Начинать работы стоит, когда воздух стабильно удерживает температуру около нуля.

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Первым делом очищают ягодник от остатков растительности, опавших листьев и проводят обрезку. В сухую погоду растения обрабатывают от вредителей: подходит 5%-ная бордосская жидкость или промышленные средства, например, Актара или Аллегро. Важным моментом является полив — до наступления заморозков на квадратный метр нужно 2-3 ведра воды.

Для подкормки применяют минеральные удобрения: на квадратный метр сульфат калия (1 ч. л.), сульфат цинка (3 г), сульфат марганца (5 г).

Затем мульчируют почву, укрывают кусты, а при необходимости пригибают их к земле под углом 45 градусов. Такой комплекс мероприятий позволит малине успешно перезимовать и принести богатый урожай в следующем году.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

