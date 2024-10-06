Как продлить дачный сезон: зелень и овощи, которые можно посеять в октябре

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Очередной дачный сезон завершён, но это вовсе не означает, что в теплицах нечем заняться. Октябрь — отличный месяц для посева культур, которые можно собрать до прихода холодов. Особенно популярны пряные травы: укроп, петрушка, кинза, рукола и шпинат. Эти растения неприхотливы и устойчивы к холодам, а чтобы вырасти, им требуется всего около месяца.

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К тому же зелень, выращенная осенью, оказывается более ароматной и подходит для приготовления различных блюд, а также для сушки или заморозки на зиму.

Помимо зелени, в октябре можно посеять салаты с коротким вегетационным периодом, китайскую и японскую листовую капусту, которая за полтора месяца наращивает сочные 10-сантиметровые листочки. Также это удачное время для посева редиса: осенний урожай будет особенно сочным, без горечи и лишней водянистости, как бывает весной и летом.

Если же планы на дальнейший урожай отсутствуют, пустующие грядки рекомендуется засеять сидератами, чтобы обогатить почву и подготовить ее к следующему сезону.