Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аль Пачино был на грани смерти: у меня не было пульса
Советы хозяйкам, как сохранить и продлить свежесть яиц
Фитнес-трекеры могут вредить здоровью
Ида Галич вышла в свет в платье с разрезом до бедра
Будущее не справилось: квантовые компьютеры не смогли осилить классический Doom
Константин Меладзе намерен вывести из России почти полмиллиарда рублей
Жена Гарика Харламова продемонстрировала фигуру в купальнике
Меган Маркл подверглась очередной критике за выход на гала-вечере детской больницы
Почему появляются темные круги под глазами и как с ними бороться

Как продлить дачный сезон: зелень и овощи, которые можно посеять в октябре

1:12
Садоводство

Очередной дачный сезон завершён, но это вовсе не означает, что в теплицах нечем заняться. Октябрь — отличный месяц для посева культур, которые можно собрать до прихода холодов. Особенно популярны пряные травы: укроп, петрушка, кинза, рукола и шпинат. Эти растения неприхотливы и устойчивы к холодам, а чтобы вырасти, им требуется всего около месяца.

Как продлить дачный сезон: зелень и овощи, которые можно посеять в октябре
Фото: Freepik by freepik, PDM

К тому же зелень, выращенная осенью, оказывается более ароматной и подходит для приготовления различных блюд, а также для сушки или заморозки на зиму.

Помимо зелени, в октябре можно посеять салаты с коротким вегетационным периодом, китайскую и японскую листовую капусту, которая за полтора месяца наращивает сочные 10-сантиметровые листочки. Также это удачное время для посева редиса: осенний урожай будет особенно сочным, без горечи и лишней водянистости, как бывает весной и летом.

Если же планы на дальнейший урожай отсутствуют, пустующие грядки рекомендуется засеять сидератами, чтобы обогатить почву и подготовить ее к следующему сезону.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке
Авто
В ГАИ рассказали, как инспекторы вычисляют выпивавших накануне водителей в потоке Аудио 
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Экономика и бизнес
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа Аудио 
Популярное
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок

Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.

Безопасная чистка лобового стекла изнутри: что нельзя использовать
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Секрет идеального крабового салата: что добавить для вкуса
Шарлотка на кефире: простой домашний десерт, который тает во рту
Тушёные кабачки с яйцом: лёгкий и вкусный, а главное, полезный завтрак или ужин
Сводка с фронта: после Угледара фронт смещается на север, на фронтах массово образуются котлы Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Яблочный пирог без яиц и молока: секретный рецепт шарлотки
Зачем в машине нужно держать баночку с кофейными зёрнами
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Туристический поезд РЖД: маршрут в мир сказок и обратно
Последние материалы
Ида Галич вышла в свет в платье с разрезом до бедра
Будущее не справилось: квантовые компьютеры не смогли осилить классический Doom
Константин Меладзе намерен вывести из России почти полмиллиарда рублей
Жена Гарика Харламова продемонстрировала фигуру в купальнике
Меган Маркл подверглась очередной критике за выход на гала-вечере детской больницы
Почему появляются темные круги под глазами и как с ними бороться
Певец Сергей Жуков раскрыл подробности смертельной болезни
Сводка с фронта: после Угледара фронт смещается на север, на фронтах массово образуются котлы
МЧС усилили меры безопасности из-за нашествия медведей в Петропавловске-Камчатском
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.