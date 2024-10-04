Секрет садоводов: используйте капроновые колготки для защиты ваших деревьев

Садоводы знают, как важно защитить фруктовые деревья от грызунов и насекомых. Традиционно стволы деревьев обрабатывают раствором извести, но если ее нет под рукой, можно использовать другие, не менее эффективные материалы.
Капрон — это тонкий, но очень прочный материал, который способен заменить известковую обработку. Его плотная структура не позволяет вредителям пробраться под кору и отложить яйца. Еще один плюс капрона — синтетический запах, который люди не чувствуют, а вот мелкие грызуны находят его отпугивающим.
Чтобы использовать капроновые колготки, их нужно разрезать на два полотна и обернуть ими прикорневую часть ствола в один-два слоя. Закрепить материал можно шпагатом или нитью. Если вместо колготок у вас есть капроновые чулки, можно использовать их, обрезав нижнюю часть и обмотав дерево кружевной стороной для дополнительного утепления.
Важно учитывать, что черные колготки могут перегреваться на солнце, поэтому лучше выбрать светлые.
Еще один отличный вариант — это белое агроволокно или спанбонд, тонкий нетканый материал на основе целлюлозы. Оно имеет множество полезных свойств для защиты деревьев.
Для защиты деревьев агроволокно нарезают на квадраты размером 0,5х0,5 метра, оборачивают ствол и закрепляют степлером или шпагатом.
Этот метод требует затрат, но он очень эффективен. Вспененный полиэтилен или пенополиуретан — идеальный материал для защиты деревьев от морозов и вредителей. Он создаёт отличную теплоизоляцию и устойчив к внешним воздействиям.
Купить теплоизолятор для труб можно в любом хозяйственном магазине. Это гибкий цилиндр с продольным разрезом, который надевают на ствол дерева. Важно, чтобы диаметр изолятора совпадал с размером ствола, обеспечивая плотное прилегание и защиту от грызунов и насекомых.
Полиэтиленовый теплоизолятор считается одним из лучших, так как удерживает тепло благодаря множеству воздушных пузырьков внутри материала.
Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.