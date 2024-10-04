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Секрет садоводов: используйте капроновые колготки для защиты ваших деревьев

2:56
Садоводство

Садоводы знают, как важно защитить фруктовые деревья от грызунов и насекомых. Традиционно стволы деревьев обрабатывают раствором извести, но если ее нет под рукой, можно использовать другие, не менее эффективные материалы.

Секрет садоводов: используйте капроновые колготки для защиты ваших деревьев
Фото: creativecommons.org by brionv, CC BY-SA 2.0

Светлые капроновые колготки

Капрон — это тонкий, но очень прочный материал, который способен заменить известковую обработку. Его плотная структура не позволяет вредителям пробраться под кору и отложить яйца. Еще один плюс капрона — синтетический запах, который люди не чувствуют, а вот мелкие грызуны находят его отпугивающим.

Чтобы использовать капроновые колготки, их нужно разрезать на два полотна и обернуть ими прикорневую часть ствола в один-два слоя. Закрепить материал можно шпагатом или нитью. Если вместо колготок у вас есть капроновые чулки, можно использовать их, обрезав нижнюю часть и обмотав дерево кружевной стороной для дополнительного утепления.

Важно учитывать, что черные колготки могут перегреваться на солнце, поэтому лучше выбрать светлые.

Агроволокно

Еще один отличный вариант — это белое агроволокно или спанбонд, тонкий нетканый материал на основе целлюлозы. Оно имеет множество полезных свойств для защиты деревьев.

  1. Защита от вредителей. Спанбонд не позволяет мелким грызунам и насекомым укрыться под корой дерева, где они могут зимовать и размножаться.
  2. Воздухопроницаемость. Этот материал пропускает воздух, защищает дерево от ветров и одновременно обеспечивает вентиляцию, предотвращая появление сырости, плесени и грибков.
  3. Утепление. Спанбонд отлично удерживает тепло, защищая деревья от замерзания в холодные зимы.

Для защиты деревьев агроволокно нарезают на квадраты размером 0,5х0,5 метра, оборачивают ствол и закрепляют степлером или шпагатом.

Теплоизоляция для труб

Этот метод требует затрат, но он очень эффективен. Вспененный полиэтилен или пенополиуретан — идеальный материал для защиты деревьев от морозов и вредителей. Он создаёт отличную теплоизоляцию и устойчив к внешним воздействиям.

Купить теплоизолятор для труб можно в любом хозяйственном магазине. Это гибкий цилиндр с продольным разрезом, который надевают на ствол дерева. Важно, чтобы диаметр изолятора совпадал с размером ствола, обеспечивая плотное прилегание и защиту от грызунов и насекомых.

Полиэтиленовый теплоизолятор считается одним из лучших, так как удерживает тепло благодаря множеству воздушных пузырьков внутри материала.

Уточнения

Побелка — разновидность красящих материалов, изготовленных из гашёной извести или карбоната кальция.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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