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Не выбрасывайте старую почву: узнайте, как её легко восстановить

4:47
Садоводство

Почвогрунт необходим для успешного выращивания растений в контейнерах, но его замена каждый сезон может быть не самым бюджетным решением. Со временем почва в горшках становится плотной, теряет питательные вещества и может стать домом для вредителей и болезней.

Не выбрасывайте старую почву: узнайте, как её легко восстановить
Фото: commons.wikimedia.org by A7nubis, CC BY-SA 3.0

Однако есть хорошие новости — старую почву можно не выбрасывать, а обновить, вернув ей все полезные свойства!

В этой статье мы расскажем о четырёх простых методах, как снова сделать старую почву пригодной для использования. Это поможет вам сэкономить, сократить количество отходов и сделать ваше садоводство более экологичным.

Почему стоит повторно использовать старую почву для горшков

Повторное использование почвы — это не только экономия денег, но и уменьшение количества отходов, что положительно сказывается на окружающей среде. Однако перед повторным применением важно обновить почву, ведь она может потерять свою структуру, питательные вещества и полезные микроорганизмы.

Признаки того, что почва нуждается в восстановлении:

  • Почва стала слишком плотной и плохо пропускает воду.
  • У растений появились признаки дефицита питательных веществ, такие как пожелтение листьев или замедление роста.
  • В почве могут скрываться вредители или болезни от прошлых растений.

К счастью, следующие четыре метода помогут восстановить старую почву для горшков, чтобы она снова стала подходящей для новых посадок.

1. Простерилизуйте и освежите почву

Если почва использовалась долго, важно её стерилизовать, чтобы уничтожить вредителей и болезни. После этого можно добавить питательные вещества и органику, чтобы освежить её.

Как стерилизовать почву:

  • Распределите почву тонким слоем на противне.
  • Запеките при 180 °F (82 °C) в течение 30 минут.
  • Охладите почву перед использованием.

Как обновить почву после стерилизации:

  • Добавьте несколько горстей компоста или навоза.
  • Внесите перлит или песок для улучшения аэрации и дренажа.
  • Используйте удобрение с замедленным высвобождением для восполнения питательных веществ.

Совет: После стерилизации дайте почве отдохнуть около недели перед посадкой.

2. Исправьте и переработайте почву

Один из простых способов обновить старую почву — это добавить новые компоненты, чтобы улучшить её структуру и плодородие.

Как переработать почву:

  • Удалите все оставшиеся корни и растительные остатки.
  • Разрыхлите почву, чтобы она стала воздушной.
  • Добавьте 25-30% свежего компоста или опавших листьев.
  • Внесите торфяной мох или кокосовую койру для улучшения влагоудерживающей способности.

Совет: Такая переработанная почва подходит для использования в контейнерах или как верхний слой для грядок.

3. Создайте почвенные смеси для конкретных растений

Некоторые растения требуют особой почвы. Если у вас есть старая почва, её можно адаптировать под конкретные виды растений, например, кактусы или суккуленты.

Как создать почвенную смесь:

  • Для кактусов и суккулентов: смешайте почву с равными частями песка и перлита.
  • Для рассады: используйте смесь компоста и вермикулита.
  • Для кислотолюбивых растений: добавьте сосновую кору или торфяной мох для снижения pH.

Совет: Перед посадкой кислотолюбивых растений проверьте уровень pH почвы.

4. Используйте старую почву для компоста или приподнятых грядок

Если почва истощена или вы беспокоитесь о патогенах, её можно добавить в компостную кучу или использовать на приподнятых грядках.

Как использовать почву в компосте:

  • Добавляйте старую почву слоями в компостную кучу.
  • Чередуйте с зелёными материалами, такими как кухонные отходы.
  • Поддерживайте влажность и регулярно переворачивайте компост.

Как использовать почву на приподнятых грядках:

  • Смешайте старую почву с садовой землёй или компостом.
  • Добавьте органические материалы для улучшения структуры почвы.

Совет: Это отличный способ переработать почву, которая уже не подходит для горшков, но всё ещё может быть полезной для сада.

Повторное использование старой почвы — это экономичный и экологичный способ продлить её жизнь и максимально эффективно использовать ваши садовые ресурсы.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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