Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами

3:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эти цветы способны подарить радость и украсить любой участок своими яркими, солнечными красками и приятным ароматом. Главное — правильно выбрать место для посадки, прищипывать их вовремя и регулярно подкармливать.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

В теплых регионах хризантемы спокойно зимуют прямо в земле, а в холодных местах их лучше выкапывать вместе с комом земли. Ниже подробно расскажем, как посадить хризантемы, как за ними ухаживать и как подготовить их к зиме.

Как правильно посадить хризантемы

Особенно эффектно смотрятся крупноцветковые сорта хризантем. Основной уход за ними сводится к поливу и подкормке. Жители южных регионов, такие как я, могут высаживать хризантемы осенью, когда растения уже цветут. Это удобно, потому что можно выбрать кусты на свой вкус.

Место для посадки выбирается самое солнечное. Важно сделать хороший дренаж — под кусты нужно насыпать холмик из смеси земли, торфа и перегноя с добавлением речного песка. Корневую шейку не следует заглублять, она должна быть на уровне земли.

Подкормка хризантем

После посадки важно не заливать растения — достаточно поливать раз в три дня. Хризантемы подкармливаю органическими удобрениями каждые 10 дней. Для этого использую настои сброженной травы, коровяка и куриного помета. Это питает растения и стимулирует обильное цветение.

Формирование хризантем

Чтобы кусты радовали обильным цветением, их нужно правильно формировать. Первую прищипку делаю в июне, когда побеги достигают 10-15 см. Оставляю 1-3 побега, удаляю все боковые бутоны и побеги, кроме верхушечного.

Также крупноцветковые сорта нуждаются в удалении пасынков — побегов, которые растут из пазух листьев. В течение лета раз в неделю выщипываю новые побеги и бутоны.

Совет: Хризантемы не любят обрезку инструментами, лучше формировать кусты вручную.

Подготовка хризантем к зиме

В южных регионах хризантемы могут зимовать прямо в открытом грунте. Я не обрезаю их до весны, жду появления новых побегов. Поздние сорта могут просыпаться только к середине июня. В холодных регионах лучше выкопать хризантемы с земляным комом, уложить их в ящики и присыпать смесью торфа и песка.

Перед хранением кусты необходимо осмотреть, удалить сухие и слабые побеги. Хранить хризантемы можно в погребе или подвале при температуре от 1 до 5 градусов. Поливать растения не нужно, но раз в месяц их следует осматривать.

Важно: В конце марта — начале апреля хризантемы переносят в более теплое помещение и начинают понемногу поливать, чтобы пробудить почки.

Когда минует угроза заморозков, в конце мая, хризантемы можно высаживать на постоянное место.

Уточнения

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, "златоцветный", от χρυσός - "золотой" и ἄνθος - "цветок"; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae).

