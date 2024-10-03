Лилейники, цветущие всё лето: лучшие сорта и советы по уходу

4:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы наслаждаться цветением лилейников с середины июня до первых заморозков, нужно выбирать сорта с разными сроками цветения, такие как Pandora's Treasure, Frans Hals, Bonanza и другие эффектные виды.

Фото: commons.wikimedia.org by Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0

Они особенно красиво смотрятся на солнечных участках, где их пышная листва разрастается больше метра в ширину уже через три года. Поэтому при посадке важно соблюдать расстояние: 0,5 метра между низкими растениями и до 2 метров — между высокими.

Лилейники, цветущие всё лето

Лилейник пользуется заслуженной популярностью у садоводов и дизайнеров. Этот неприхотливый цветок радует глаз с весны и до осени. Его декоративная листва сохраняет привлекательный вид до самого листопада, а цветение продолжается до двух месяцев при надлежащем уходе. Если правильно подобрать сорта, можно любоваться лилейниками с июня до сентября.

Некоторые виды лилейников цветут даже дважды, уходя на "отпуск" на пару недель.

Лилейник Миддендорфа

Цветение начинается с канареечно-желтого лилейника Миддендорфа, который зацветает сразу после тюльпанов. В южных регионах он может цвести повторно, а на севере — при удачном стечении погодных условий. Этот многолетник эффектно сочетается с синими ранними дельфиниумами.

Frans Hals

Франс Холс привлекает внимание своими яркими двухцветными лепестками: желтыми и оранжевыми. Цветет он с середины июля и радует глаз до сентября. Цветы крупные, а листья красиво изгибаются дугой, добавляя грации цветнику.

Bonanza

Сорт Bonanza знаком опытным садоводам своими яркими лимонными цветами с тёмным треугольником у основания каждого лепестка. В северных регионах он цветёт однократно, а на юге может порадовать повторным цветением при хорошем уходе.

Катерина Вудбери

Для любителей пастельных тонов подойдёт Katherine Woodbury. Этот сорт с розовыми цветами на высоких цветоносах выглядит особенно эффектно рядом с водоёмами. Он не капризен и быстро разрастается.

Double River Wye

Ценится за свои махровые лимонно-желтые цветы. Обильно цветет и требует минимального ухода. Цветов так много, что иногда даже не видно листвы.

Burning Daylight

Огненно-рыжий Burning Daylight — отличный выбор для осенних посадок. Его высокие цветоносы и непритязательность в уходе делают этот сорт идеальным для крупных композиций.

Pandora's Treasure

Этот сорт освежает клумбу своими светлыми цветами с бордовым пятном в центре. Кусты невысокие, до 50 см, но чрезвычайно декоративны. В холодных регионах могут не пережить зиму без должной защиты.

Как посадить лилейники, чтобы они цвели всё лето

Лилейникам нужно минимум ухода, если изначально правильно выбрать место и подготовить почву. Лучше всего они растут на солнечных участках с рыхлой и плодородной почвой. Важно соблюдать расстояние между растениями, чтобы они могли разрастись, не мешая друг другу.

Что посадить рядом с лилейниками

Лилейники отлично сочетаются с любыми растениями, главное — не затенять их. Садоводы могут комбинировать их с примулами, ирисами, флоками и декоративным луком для создания цветников с непрерывным цветением с весны до осени.

Уход за лилейниками, чтобы они цвели всё лето

Лилейники неприхотливы и редко страдают от болезней. Основной вредитель — слизни, с которыми можно справляться с помощью золы и специализированных препаратов. Полив требуется регулярный, но умеренный, особенно в жару.

Для обильного цветения рекомендуется ежегодная подкормка: весной — комплексные удобрения, перед цветением — гумат калия, а после цветения — удобрения с фосфором и калием. Финальную подкормку стоит проводить до 20 сентября, чтобы растения успели подготовиться к зиме.

Уточнения

Лиле́йник или Красодне́в (лат. Hemerocállis) — род растений подсемейства Лилейниковые семейства Асфоделовые (Asphodelaceae).

