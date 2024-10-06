Экзотика в огороде: самые необычные томаты, которые вы захотите вырастить

3:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбирая новые сорта томатов на следующий год, хочется найти идеальные варианты: вкусные, урожайные, красивые и неприхотливые в уходе. Для удобства собрали 15 лучших сортов, которые порадуют вас своими качествами. Сохраните эти рекомендации, чтобы не растеряться при покупке семян в магазине.

Фото: unsplash.com by Vince Lee vklee, PDM

Лучшие зеленоплодные сорта томатов

Честно говоря, идея выращивать зеленые томаты показалась мне необычной. Мы привыкли видеть красные плоды, а зеленые кажутся недозрелыми. Однако, любопытство победило, и я попробовала. Теперь делюсь результатами.

Зеленый бриллиант

Этот томат занимает пятое место в моем списке. Он относится к среднеспелым индетерминантным сортам. Плоды крупные, до 100 г и больше, с приятной изумрудной мякотью и сладковатым вкусом. Хотя его урожайность в теплице не впечатлила, для детей-аллергиков этот сорт — находка, ведь он гипоаллергенный.

Грюне Хелариос

Четвертое место я отдала немецкому сорту Грюне Хелариос. Это крупноплодный высокорослый томат с необычным цветом хаки. У него прекрасная завязываемость плодов, особенно в жару, и отличная устойчивость к растрескиванию. Главное — дождаться, пока плоды полностью созреют на кусте, тогда вкус раскроется в полной мере.

Дикий тимьян

На третьем месте оказался удивительный сорт Дикий тимьян. Его плоды окрашены в оливковый с румянцем цвет, а мякоть разноцветная. Урожайность высокая, а кусты мощные и крепкие. Правда, плоды могут растрескиваться, поэтому поливать нужно осторожно.

Малахитовая шкатулка

Для меня этот сорт заслуживает второе место. Изумрудная сладкая мякоть, крупные плоды и гипоаллергенность делают его идеальным выбором для любого праздника. Главное — не пропустить момент созревания, иначе вкус будет пресным.

Зеленая богиня Ксанаду

Первое место занимает сорт Зеленая богиня Ксанаду. Плоды у него красивые: изумрудные с коричневыми полосами, крупные, с плотной кожицей. Вкус сладкий, почти фруктовый, что делает этот томат идеальным выбором для гурманов. Растение требует опоры и лучше растет в открытом грунте.

Экзотические сорта томатов

Для любителей необычных томатов этот раздел — находка. Эти сорта радуют не только вкусом, но и своим внешним видом.

Зеленая зебра

Этот сорт занимает третье место в рейтинге лучших экзотических томатов. Он коктейльного типа, с массой плодов до 70 г. Растение высокорослое, плоды завязываются даже в жару. Благодаря устойчивости к болезням, Зеленая зебра отлично подходит для консервирования и свежего употребления.

Конфеты Сладкие Сосульки

На втором месте — удивительный сорт Конфеты Сладкие Сосульки. Он низкорослый, с красивыми сливовидными плодами красно-золотистого цвета. Плоды висят на кусте долго, не портясь. Куст кажется хрупким, но выдерживает большое количество плодов.

Черри Мохито

Лидер моего рейтинга — черри Мохито. Это кистевой сорт с небольшими (до 40 г) плодами. Вкус у них сладкий с цитрусовыми нотками. Растение высокорослое, но не любит переливов, поэтому лучше недолить, чем залить.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

