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Почему клубника перестала плодоносить: узнайте 3 основные причины

3:12
Садоводство

С каждым годом ваш урожай клубники становится всё меньше, а ягоды мельчают? Это повод задуматься о том, что происходит, и что можно предпринять. Клубника — ягода капризная. Чтобы радоваться сочным и сладким ягодам каждый сезон, необходимо правильно ухаживать за ней.

Почему клубника перестала плодоносить: узнайте 3 основные причины
Фото: creativecommons.org by Rob Bertholf is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Но бывает, что несмотря на все усилия, урожай продолжает сокращаться. Основных причин несколько.

Причина 1 — клубника "состарилась"

Клубнику нельзя выращивать на одном месте слишком долго. Обычно кусты плодоносят активно только в течение 3-4 лет. После этого они истощаются, и урожайность резко снижается.

Первый урожай клубники после осенней посадки появляется уже следующим летом, но его немного — кусты ещё набирают силу. На второй год наступает пик плодоношения, когда вы собираете максимальный урожай.

Однако уже на третий год урожай заметно падает. Если не обновить кусты, ягоды станут еще мельче, и количество их уменьшится. Чтобы не потерять год, лучше всего посадить клубнику на новом месте. Если такой возможности нет, перед новой посадкой нужно тщательно продезинфицировать участок.

Причина 2 — мелкие ягоды

Если даже на второй или третий год клубника не радует крупными ягодами, а на кустах появляются мелкие и сухие плоды, скорее всего, причина — в неудачном месте для посадки. Клубника не любит тень, поэтому её нельзя сажать в северных частях участка, в тени деревьев или кустарников. Только на солнечной грядке клубника даст хороший урожай.

Также на урожайность сильно влияют предшественники на грядке. Если до клубники на месте росли паслёновые (помидоры, картофель и др.), то шансы получить крупные ягоды малы. Даже при хорошем уходе многие кусты могут не давать цветоносов.

Причина 3 — болезни клубники

Иногда даже в идеальных условиях клубника заболевает. Ягоды начинают гнить, покрываются белым налётом или кусты просто засыхают. На листьях могут появляться пятна. Все это — признаки болезней, к которым подвержена клубника. Причины могут быть разные: холодная, сырая погода, загущенные посадки или неправильные подкормки.

Больные кусты нельзя использовать для размножения. Усы и розетки таких растений также заражены, и высаживать их нельзя. Если болезнь поразила все кусты на грядке, потребуется полное уничтожение заражённых растений. Их нельзя оставлять на участке или использовать для компоста, чтобы избежать заражения других культур.

Новый куст клубники можно посадить на этом месте не раньше, чем через 4-6 лет, и только после дезинфекции почвы.

Клубника — это не культура, за которой можно ухаживать без особых усилий. Ей требуется внимание и забота. Однако если все делать правильно, то результат в виде крупных, сладких ягод, тающих во рту, оправдает ваши старания.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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