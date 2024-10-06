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Растения с черными цветками: мистический акцент для вашего сада

3:22
Садоводство

Цветник увлеченного садовода может быть настоящим фейерверком оттенков: алые, голубые, желтые, фиолетовые и многие другие. Но что если добавить в палитру немного загадочности — растения с черными цветками? Такие экземпляры придают любому участку уникальность и выделяются на фоне привычных ярких цветов.

Растения с черными цветками: мистический акцент для вашего сада
Фото: commons.wikimedia.org by ForestWander, CC BY-SA 3.0

На самом деле, черный цвет у растений почти никогда не бывает абсолютно черным. Обычно это глубокий фиолетовый, темно-коричневый, бордовый или синий, но в зависимости от освещения он может казаться почти черным.

Эти необычные цветы не оставляют никого равнодушным, и селекционеры продолжают свои попытки вывести самые "черные" цветки. А пока они трудятся, мы расскажем вам о тех растениях с очень темными оттенками, которые уже можно найти и посадить в своем саду.

Петуния

Петунии — это популярные растения для садов и балконов. Сорта с черными цветками, такие как Black Velvet, Black Cat и Black Cherry, выделяются своим насыщенным фиолетово-черным оттенком, создающим впечатление настоящего бархата.

Они такие же неприхотливые, как и их яркие сородичи, но требуют особого внимания: цветки не любят дождя и полива, который может оставить некрасивые пятна на лепестках.

Тюльпаны

Черные тюльпаны всегда пользовались особым вниманием садоводов. Абсолютно черного оттенка пока не удалось добиться, но сорта с глубоким фиолетовым и бордовым цветом, такие как Queen of the Night и Black Parrot, уже давно стали украшением весенних клумб. Эти тюльпаны элегантны и сохраняют свои цветы до нескольких недель.

Виола (Фиалка)

Эти компактные растения, известные как анютины глазки, прекрасно смотрятся на клумбах и в кашпо. Сорта с почти черными цветами, такие как Black Moon и Molly Sanderson, создают драматический эффект благодаря насыщенному темно-фиолетовому цвету на фоне зеленой листвы.

Шток-роза

Высокие и величественные шток-розы с крупными цветками всегда привлекают внимание. Сорта с почти черными цветами, такие как Nigra и Jet Black, добавят изысканности любому саду. Эти цветы прекрасно смотрятся как в одиночных посадках, так и в смешанных композициях.

Морозник

Морозники славятся своей способностью цвести очень рано, иногда даже под снегом. Сорта с темными цветками, такие как Onyx Odyssey и Dark as Night, радуют глубокими фиолетово-черными оттенками, особенно в тенистых участках сада.

Такка Шантрье

Этот экзотический тропический цветок, известный как "цветок летучей мыши", покоряет своими необычными черно-фиолетовыми соцветиями. Хотя вырастить такку в открытом грунте сложно, в оранжерейных условиях она станет настоящим украшением.

Другие "черные" растения

Кроме перечисленных, к растениям с черными цветами можно отнести сорта ирисов, роз, георгинов, калл и клематисов. Эти растения придают саду загадочность и утонченность, подчеркивая яркость других культур.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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