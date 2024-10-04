Удивительная ива: как создать из неё живописное украшение сада

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плакучая ива всегда ассоциировалась у славян с печалью и красотой — её ветви словно девичьи косы склоняются над водой. Однако есть и другие виды ив, которые могут удивить не менее: например, японская Хакуро-Нишики с нежно-розовой листвой напоминает утреннюю зарю. Разнообразие видов ив огромно, и выращивание этих растений на даче может стать интересным и полезным занятием.

Фото: commons.wikimedia.org by Przykuta, CC BY-SA 3.0

Выбор сорта ивы и места для посадки

Род Ива включает в себя более полутысячи видов — от больших деревьев с грациозными ветвями (плакучая ива, уральская) до декоративных кустарников (Хакуро-Нишики, остролистная).

На дачных участках чаще всего выращивают небольшие виды, которые привлекают внимание своей листвой или необычно изогнутыми стеблями. Примером таких ив могут быть розмаринолистная или пурпурная Грацилис.

Большинство ив влаголюбивы, поэтому лучше всего высаживать их на участках с хорошим освещением и возможностью доступа к воде, например, у прудов или ручьёв. К почве ивы непритязательны, но предпочитают нейтральные или слабокислые супесчаные или суглинистые грунты. Важно избегать близости грунтовых вод к корням растения.

Посадка и уход за ивой

Посадка ивы зависит от типа корневой системы саженца. Растения с закрытой корневой системой можно сажать в любой сезон, главное — сохранить земляной ком. А вот саженцы с открытыми корнями лучше сажать весной, до начала сокодвижения, замочив их предварительно в стимуляторе корнеобразования.

Ямы для посадки ивы должны быть достаточно глубокими — от 50 см для карликовых ив и до 65 см для крупных сортов. Важно предусмотреть дренаж, если грунт на участке тяжелый. После посадки растение нужно обильно полить и обеспечить ему регулярный полив на протяжении первых недель.

Полив и подкормка

Молодым ивам требуется регулярный полив, особенно в жаркие периоды. Важно следить за влажностью почвы, рыхлить её после полива и удалять сорняки. Подкармливать иву можно два-три раза за сезон: в начале вегетации — азотсодержащими удобрениями, а в середине и конце лета — калийно-фосфорными.

Обрезка и защита от вредителей

Для поддержания красивой формы и активного роста крону ивы нужно ежегодно подстригать. Санитарная обрезка проводится весной, а формирующая — для стимуляции роста побегов. Ивы редко болеют или подвергаются нападению вредителей, но можно провести профилактическое опрыскивание фунгицидами и инсектицидами в начале вегетации.

Уточнения

И́ва (лат. Sálix) — род древесных растений семейства Ивовые (Salicaceae).

