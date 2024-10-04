Как спасти тюльпаны от нашествия мышей: секреты опытных садоводов

Когда наступает зима, и все природные запасы иссякают, мыши переключаются на то, что легко доступно, включая луковицы тюльпанов. И вместо ярких весенних клумб садоводы часто обнаруживают голую землю с редкими уцелевшими растениями. Однако есть способы защитить цветы от грызунов.
Одним из простых решений является использование растений-репеллентов. Они отпугивают мышей своим запахом, создавая естественный барьер. Вот несколько подходящих растений:
Березовый деготь — одно из самых эффективных средств для защиты луковиц. Достаточно пропитать древесные опилки дегтем и уложить их поверх луковиц при посадке. Это создаст барьер, через который мыши не захотят проникать.
Аналогичный эффект дает мазь Вишневского, которая также содержит деготь. Можно смазать ею луковицы или добавлять в опилки при посадке.
Также полезны специи, например, сухая горчица или перец. Достаточно насыпать немного приправы в лунки при посадке, чтобы создать дополнительный защитный слой.
Для защиты луковиц можно использовать ветки растений с колючками — роз, малины или облепихи. Нарезанные ветки создадут физический барьер, который мыши не смогут преодолеть. Также в садовых центрах продаются специальные корзины для луковиц, которые предотвращают доступ грызунов.
Если бюджет ограничен, можно заменить корзины строительной сеткой с мелкими отверстиями. Сетку нужно уложить в посадочную яму, а затем засыпать почвой. Когда придет время выкапывать луковицы, сетку легко будет извлечь вместе с содержимым.
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).
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