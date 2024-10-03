Легко и без забот: как вырастить огурцы без почвы в домашних условиях

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как и многие огородники, я предпочитаю выращивать рассаду самостоятельно, не полагаясь на покупные растения. Это требует времени и усилий, и многие избегают этого из-за возможного беспорядка и сложностей с почвой.

Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Чтобы облегчить процесс проращивания семян и избежать грязи, я решила попробовать безземельный способ выращивания рассады — и результаты меня поразили. Об этом опыте делится садовод Евгения Семеновна Ножева.

Подготовка и посев огурцов на рассаду

Для начала нужно подготовить подходящую ёмкость. Я использовала широкий и неглубокий лоток, выстелив его дно и боковые стороны плёнкой, чтобы избежать просыпания опилок и протекания воды. Опилки, которые станут основой для рассады, ошпариваются кипятком для дезинфекции, а саму ёмкость промывают горячей водой.

После подготовки емкости, я насыпаю туда ошпаренные опилки слоем 6-7 см. Сверху добавляю тонкий слой увлажнённой мелкой стружки, около 1 см. Семена огурцов я сею традиционным способом, предварительно обработав их в растворе марганцовки для дезинфекции (можно также использовать йод, зелёнку или раствор меди). После посева лоток закрывается пищевой плёнкой.

Уход за рассадой в опилках

Когда появляются первые ростки, плёнку снимаю и ставлю рассаду ближе к свету. Очень важно обеспечить растениям хороший световой день, продолжительностью 10-12 часов. В пасмурные дни я использую фитолампу для досвечивания.

Регулярный полив — ключевой момент, чтобы корневая система не пересыхала. Когда на всходах появляются два семядольных листочка, растения необходимо пересаживать в отдельные стаканчики.

Для этого я использую торфяные горшочки, что позволяет избежать травматичной перевалки рассады, а также обеспечивает дополнительное питание для корней, когда горшочки начинают разлагаться в почве.

Проращивание огурцов в опилках и пересадка в теплицу

Огурцы, как и другие тыквенные культуры, плохо переносят пересадку. Поэтому многие огородники предпочитают избегать пикировки. Я же использую метод проращивания семян в опилках, с последующей пересадкой их прямо в грунт.

Для этого готовлю опилки так же, как и при обычном посеве, но использую меньший слой — около 1-2 см, без дополнительного слоя мелкой стружки.

Когда семена прорастают, их можно пересаживать в грунт, не дожидаясь развития полноценной рассады. Опилки более рыхлые, чем почва, что позволяет легко освободить семена, не повреждая корневую систему. Огурцы — теплолюбивая культура, поэтому лучше высаживать их в теплицу или на высокие грядки под парник.

Правила посадки

При пересадке важно не загущать посадки, так как это может привести к переплетению растений, избытку влаги и недостатку питательных веществ, что негативно скажется на урожае. Семена огурцов лучше сажать в один ряд, с расстоянием между рядами не менее метра.

Главное преимущество использования опилок в том, что процесс пересадки становится значительно проще. В отличие от почвосмесей и торфа, опилки легко отделяются от корней, не повреждая их.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

