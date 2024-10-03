Подкормка дрожжами: натуральный способ улучшить состояние растений

3:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подкормка растений с использованием дрожжей стала одним из моих любимых методов ухода за садовыми и огородными культурами. Этот полностью натуральный способ помогает значительно повысить урожайность и укрепить иммунитет растений, делая их более устойчивыми к заболеваниям. Какие растения можно подкармливать дрожжами, а какие — нет, когда лучше всего вносить такие удобрения и как часто это можно делать.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие растения можно подкармливать дрожжами

Дрожжи широко используются не только в кулинарии, медицине и косметологии, но и в садоводстве. Они содержат множество полезных веществ, которые способствуют развитию растений. Я применяю их для комнатных цветов, рассады и некоторых овощных культур.

Лучше всего дрожжевые подкормки работают на томатах, капусте, баклажанах, огурцах и перцах. Однако их не следует применять для картофеля, лука и чеснока.

Полезные свойства дрожжей

Дрожжи — это одноклеточные грибы, которые содержат витамины, минералы и другие питательные вещества, необходимые для роста растений. В состав дрожжей входят калий, магний, натрий, кальций, железо, фосфор и многие другие элементы.

Регулярное использование дрожжевых подкормок помогает укрепить рассаду, ускорить рост корневой системы и повысить общий иммунитет растений.

Как подкормить рассаду дрожжами

Для рассады дрожжевая подкормка особенно полезна, так как она ускоряет процесс укоренения и способствует активному росту. Я заметила, что благодаря этому удобрению растения легче переносят пикировку и лучше развиваются при недостаточном освещении.

Простой рецепт для рассады

Растворите 200 г сухих дрожжей в 1 литре тёплой воды и оставьте на 3-5 часов для брожения. Разбавьте полученную смесь 10 литрами воды и полейте растения.

Подкормка томатов дрожжами

Томаты лучше всего реагируют на дрожжевую подкормку, особенно в открытом грунте. Удобрение вносят дважды — при появлении первых листьев и через неделю после пересадки в грунт.

Рецепт для томатов

Растворите 100 г сухих дрожжей в 10 литрах воды, добавьте 2 столовые ложки сахара. Настаивайте 2 часа, после чего разбавьте водой (1:5). Поливайте томаты по 0,5 литра на куст.

Подкормка других культур

Для баклажанов в открытом грунте лучше использовать дрожжевое удобрение на основе трав. Для огурцов идеально подходит дрожжево-хлебная подкормка, которая помогает растениям лучше развиваться перед цветением. Капусту подкармливают дрожжами через 3-4 недели после высадки.

Удобрение для ягод и цветов

Клубнику и другие ягоды лучше всего подкармливать дрожжами трижды за сезон — в период формирования бутонов, при завязке плодов и после плодоношения. Цветы получают от дрожжевых подкормок стимуляцию роста и более обильное цветение.

Важно помнить, что при активизации дрожжей в почве микроорганизмы быстрее перерабатывают органические вещества, выделяя азот и калий. Чтобы сбалансировать состав почвы, необходимо добавлять древесную золу или измельчённую яичную скорлупу.

Подкормка на основе дрожжей — это эффективный и полностью натуральный способ улучшить состояние растений. Она способствует укреплению иммунитета, лучшему укоренению и обильному цветению, а также помогает повысить урожайность. Этот метод идеально подходит для тех, кто стремится вырастить экологически чистый урожай без синтетических добавок.

Уточнения

Дро́жжи — внетаксономическая группа одноклеточных грибов, утративших мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых органическими веществами субстратах.

