Правда ли, что два яблока в день спасают от склероза? Польза и вред популярного фрукта

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко рассказал "Подмосковье сегодня" о пользе и вреде яблок, отметив, что лучше есть фрукты, которые растут в родном регионе.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Привозные плоды покрыты пищевым воском, который трудно смыть. Домашние можно просто ополоснуть, а магазинные — промыть тёплой водой. Если воск плохо смывается, можно помыть с мылом или очистить от кожуры.

Яблоки — это очень полезный фрукт, которым можно вдоволь полакомиться осенью, а уже в октябре поспевают зимние сорта. Профессор отметил, что при выборе нужно обращать внимание на их вкус: красные и жёлтые яблоки сладкие, а зелёные — кислые и могут быть вредны для людей у которых больной желудок.

Здоровому человеку можно есть не больше 200 граммов яблок в день. В противном случае могут возникнуть проблемы с сахаром в крови.

"Яблоки, как и любые другие фрукты, могут спровоцировать постпрандиальную гипергликемию, при которой повышается уровень глюкозы в крови. В умеренных дозах яблоки полезны, в них содержится пектин, который улучшает пищеварение, и антиоксиданты. При сахарном диабете можно съедать до 200 граммов фрукта в день, но делить на две порции по 100 граммов", — пояснил эксперт.

Существует давнее поверье, что два яблока в день помогают от склероза, но это не значит, что нужно есть только их. В день необходимо съедать 400 граммов разных фруктов и овощей. Из них 250 граммов — овощи, а 150 граммов — фрукты и ягоды.

В магазине нужно выбирать целые и неповреждённые яблоки. Не стоит брать мягкие, битые или морщинистые плоды. В своём саду яблоки нужно собирать вовремя, чтобы они не начали гнить. Гнилые лучше выбросить.

"Гниль расселяется по всему яблоку, лучше не рисковать и избавиться от него — не перерабатывать, не варить варенье, не сушить, не делать соки. Лучше не подвергать себя необоснованному риску", — предупредил профессор.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

