Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарышкин: Азербайджан и Россия сорвали американскую провокацию на российского дипломата
Улетевшая из России дочь Любови Успенской не может вернуться домой
Стало известно, чем занимается пропавшая со сцены Анита Цой
Из-за травмы Глушенков пропустит матч с "Оренбургом"
Российский турист пожаловался на условия проживания в пятизвёздочном отеле Египта
5 мифов об уходе за кожей
Раскрыто местонахождение пропавшей дочери Любови Успенской
Экзопланета с температурой 766°C: удивительное открытие астрономов
Марбургская лихорадка: эпидемиолог рассказал о смертельном вирусе

Правда ли, что два яблока в день спасают от склероза? Польза и вред популярного фрукта

2:13
Садоводство

Доктор медицинских наук, профессор Николай Кириленко рассказал "Подмосковье сегодня" о пользе и вреде яблок, отметив, что лучше есть фрукты, которые растут в родном регионе.

Правда ли, что два яблока в день спасают от склероза? Польза и вред популярного фрукта
Фото: Freepik by freepik, PDM

Привозные плоды покрыты пищевым воском, который трудно смыть. Домашние можно просто ополоснуть, а магазинные — промыть тёплой водой. Если воск плохо смывается, можно помыть с мылом или очистить от кожуры.

Яблоки — это очень полезный фрукт, которым можно вдоволь полакомиться осенью, а уже в октябре поспевают зимние сорта. Профессор отметил, что при выборе нужно обращать внимание на их вкус: красные и жёлтые яблоки сладкие, а зелёные — кислые и могут быть вредны для людей у которых больной желудок.

Здоровому человеку можно есть не больше 200 граммов яблок в день. В противном случае могут возникнуть проблемы с сахаром в крови.

"Яблоки, как и любые другие фрукты, могут спровоцировать постпрандиальную гипергликемию, при которой повышается уровень глюкозы в крови. В умеренных дозах яблоки полезны, в них содержится пектин, который улучшает пищеварение, и антиоксиданты. При сахарном диабете можно съедать до 200 граммов фрукта в день, но делить на две порции по 100 граммов", — пояснил эксперт.

Существует давнее поверье, что два яблока в день помогают от склероза, но это не значит, что нужно есть только их. В день необходимо съедать 400 граммов разных фруктов и овощей. Из них 250 граммов — овощи, а 150 граммов — фрукты и ягоды.

В магазине нужно выбирать целые и неповреждённые яблоки. Не стоит брать мягкие, битые или морщинистые плоды. В своём саду яблоки нужно собирать вовремя, чтобы они не начали гнить. Гнилые лучше выбросить.

"Гниль расселяется по всему яблоку, лучше не рисковать и избавиться от него — не перерабатывать, не варить варенье, не сушить, не делать соки. Лучше не подвергать себя необоснованному риску", — предупредил профессор.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС
Экономика и бизнес
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Правда ли, что два яблока в день спасают от склероза? Польза и вред популярного фрукта
Марина Федункив пожаловалась на свою мать: отдала меня в 6 месяцев
Нутрициолог Никулина рассказала, как избавиться от зависимости от сладкого
Представитель Павла Дурова заявил, что они с Болгар не были парой
Готовим закуску "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика
Дочь Любови Успенской нашлась
Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка
Белорусские сыры снова подорожают: республика повысила минимальные цены на экспорт в Россию
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации
Российская армия применила по позициям ВСУ бомбу ФАБ-3000
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.