Успейте собрать: вот что можно найти сейчас в лесах Ленобласти и Санкт-Петербурга

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Биолог Павел Глазков рассказал, что сейчас можно собрать на природе в Ленинградской области и в лесах возле Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Петербург2.

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, на данный момент можно успеть собрать грибы, поскольку прошли дожди. В лесах можно найти лисички, подберезовики, подосиновики. Скоро появятся опята. Если температура воздуха сильно не опустится, то возможен еще богатый слой грибов.

По словам эксперта, за грибами можно ходить вплоть до конца октября, если не похолодает и погода будет такой же влажной.

"Также ближе к зиме могут появляться зимние опята. Но это возможно, если осень была мягкая и тёплая. Пока же для опят в принципе было слишком сухо. Они растут на пнях, а без дождей те совсем иссохли. Сейчас влага пошла и ситуация должна измениться", — добавил Глазков.

Кроме того, в лесах Ленобласти возможно найти не только грибы, но и различные ягоды. Сейчас настал сезон брусники. Это идеальное время для ее сбора. Найти ягоду можно на более открытых участках.

Еще в лесах реально найти голубику, но скоро она будет отходить уже. За клюквой можно отправляться через пару недель. Искать ее следует в нелюдных местах и подальше от города.

Уточнения

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.



Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

