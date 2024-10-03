Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце высказалась после встречи с Павлом Прилучным в суде: это полный ад!
Эверест продолжает расти: новое исследование удивило учёных
Комик Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложив их в проект своего приятеля
Рынок авто в России показал рост, кроме грузового сегмента
Вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
Быстрые идеи для завтрака: вкусные и простые блюда
Никита Журавель, сжегший Коран, обвиняется в госизмене
Алькарас победил Синнера и выиграл теннисный турнир в Пекине
Тредлифтинг: секрет молодости без хирургии

Успейте собрать: вот что можно найти сейчас в лесах Ленобласти и Санкт-Петербурга

1:26
Садоводство

Биолог Павел Глазков рассказал, что сейчас можно собрать на природе в Ленинградской области и в лесах возле Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Петербург2.

Успейте собрать: вот что можно найти сейчас в лесах Ленобласти и Санкт-Петербурга
Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, CC BY-SA 4.0

Прежде всего, на данный момент можно успеть собрать грибы, поскольку прошли дожди. В лесах можно найти лисички, подберезовики, подосиновики. Скоро появятся опята. Если температура воздуха сильно не опустится, то возможен еще богатый слой грибов.

По словам эксперта, за грибами можно ходить вплоть до конца октября, если не похолодает и погода будет такой же влажной.

"Также ближе к зиме могут появляться зимние опята. Но это возможно, если осень была мягкая и тёплая. Пока же для опят в принципе было слишком сухо. Они растут на пнях, а без дождей те совсем иссохли. Сейчас влага пошла и ситуация должна измениться", — добавил Глазков.

Кроме того, в лесах Ленобласти возможно найти не только грибы, но и различные ягоды. Сейчас настал сезон брусники. Это идеальное время для ее сбора. Найти ягоду можно на более открытых участках. 

Еще в лесах реально найти голубику, но скоро она будет отходить уже. За клюквой можно отправляться через пару недель. Искать ее следует в нелюдных местах и подальше от города.

Уточнения

Брусни́ка (лат. Vaccínium vítis-idaéa) — вечнозелёный кустарничек, вид рода Вакциниум (Vaccinium) семейства Вересковые.

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
Общество
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты Аудио 
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Силовые структуры
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Рынок авто в России показал рост, кроме грузового сегмента
Вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
Быстрые идеи для завтрака: вкусные и простые блюда
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Никита Журавель, сжегший Коран, обвиняется в госизмене
Алькарас победил Синнера и выиграл теннисный турнир в Пекине
Тредлифтинг: секрет молодости без хирургии
Успейте собрать: вот что можно найти сейчас в лесах Ленобласти и Санкт-Петербурга
Открытие, которое может объяснить появление жизни во Вселенной
Главные ошибки при приготовлении домашнего кофе: как качество воды и температура влияют на вкус напитка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.