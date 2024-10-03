Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать макияж на зрелой коже: секреты от визажиста
Сколько зарплат нужно, чтобы купить авто в России
Главный тренер Оренбурга Деограсия отправлен в отставку
Болезни, при которых по утрам темнеет в глазах и кружится голова
Учёные раскрыли секрет неэффективности прививок от гриппа у пожилых людей
В Карелии местные жители приняли фигуру скейтбордиста за какающего мальчика
В Калининграде ФСБ задержала сотрудников ГУР по подозрению в шпионаже
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Комик Щербаков отреагировал на слух о потере миллионов из-за мошенничества

Защитите сад от зайцев: хитрость с нафталином и рыбьим жиром

1:03
Садоводство

Дачникам приходится сталкиваться с самыми разными вредителями: от крошечных насекомых, которых почти невозможно разглядеть, до более крупных, таких как кроты или мыши, которых трудно не заметить. Но независимо от их размеров, ущерб, который они наносят растениям, может быть значительным.

Защитите сад от зайцев: хитрость с нафталином и рыбьим жиром
Фото: commons.wikimedia.org by Iwona Kałuzińska, CC BY-SA 4.0

Особенно сложно бороться с зайцами, которые совершают набеги на дачные участки. Методов борьбы с ними существует немало.

Например, некоторые дачники обматывают стволы деревьев газетами, чтобы защитить их от заячьих зубов. Другие предпочитают наносить на стволы смесь из глины и коровьего навоза.

Однако, существует более простой и эффективный способ — использование запахов, таких как рыбий жир и нафталин, чтобы отпугнуть зайцев. Для этого достаточно подвесить на нижние ветви деревьев мешочки, наполненные нафталином или пропитанные рыбьим жиром. Этот метод помогает отбить у зайцев желание грызть кору деревьев.

Уточнения

Нафтали́н (бицикло-[4.4.0]-дека-1,3,5,7,9-пентаен, гексален, антимит) — органическое соединение состава C10H8., представляет собой твёрдое кристаллическое вещество с характерным запахом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия
Экономика и бизнес
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия Аудио 
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду
Ближний Восток
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Аудио 
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Экономика и бизнес
Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Учёные раскрыли секрет неэффективности прививок от гриппа у пожилых людей
В Карелии местные жители приняли фигуру скейтбордиста за какающего мальчика
В Калининграде ФСБ задержала сотрудников ГУР по подозрению в шпионаже
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Комик Щербаков отреагировал на слух о потере миллионов из-за мошенничества
В Хабаровске загорелся краевой музыкальный театр
Когда стоит обратиться к врачу из-за осенней хандры?
Иосиф Пригожин предположил, куда могла пропасть дочь Любови Успенской
Стало известно, зачем Бен Аффлек намеренно оттягивает развод с Дженнифер Лопес
Как убрать мелкие царапины на автомобиле с помощью лака для ногтей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.