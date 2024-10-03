Защитите сад от зайцев: хитрость с нафталином и рыбьим жиром

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачникам приходится сталкиваться с самыми разными вредителями: от крошечных насекомых, которых почти невозможно разглядеть, до более крупных, таких как кроты или мыши, которых трудно не заметить. Но независимо от их размеров, ущерб, который они наносят растениям, может быть значительным.

Фото: commons.wikimedia.org by Iwona Kałuzińska, CC BY-SA 4.0

Особенно сложно бороться с зайцами, которые совершают набеги на дачные участки. Методов борьбы с ними существует немало.

Например, некоторые дачники обматывают стволы деревьев газетами, чтобы защитить их от заячьих зубов. Другие предпочитают наносить на стволы смесь из глины и коровьего навоза.

Однако, существует более простой и эффективный способ — использование запахов, таких как рыбий жир и нафталин, чтобы отпугнуть зайцев. Для этого достаточно подвесить на нижние ветви деревьев мешочки, наполненные нафталином или пропитанные рыбьим жиром. Этот метод помогает отбить у зайцев желание грызть кору деревьев.

Уточнения

Нафтали́н (бицикло-[4.4.0]-дека-1,3,5,7,9-пентаен, гексален, антимит) — органическое соединение состава C 10 H 8 ., представляет собой твёрдое кристаллическое вещество с характерным запахом.

