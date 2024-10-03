Осенний уход за цветником: как подготовить растения к зиме

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы ваш цветник с приходом весны снова радовал яркими красками и ароматами, важно позаботиться о нём осенью.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, CC BY-SA 2.0

Уход за многолетниками (розы и рододендроны)

Многолетние растения, которые растут на открытом грунте, обычно хорошо переносят холод, но это не освобождает их от необходимости в осеннем уходе. Обязательно уберите опавшие листья, а стебли с тонкой структурой обрежьте, оставив около 5 см.

Пересадка ирисов, люпинов, пионов и флокс

Эти растения, как и другие многолетники, которые уже закончили своё цветение, нуждаются в пересадке осенью, чтобы они продолжали радовать глаз в следующем сезоне.

Уход за клубневыми (гладиолусы и георгины)

Клубни этих растений необходимо выкопать, промыть, обработать фунгицидами и хорошо просушить, прежде чем отправить их на зимнее хранение.

Посадка крокусов, гиацинтов и подснежников

Эти первоцветы, напротив, нужно посадить осенью, чтобы уже в марте они подарили вам свои нежные цветы.

Сбор семян однолетников

До первых заморозков не забудьте собрать семена с однолетних растений. Если вы хотите уже весной наслаждаться их дружными всходами, посейте на клумбе календулу, астру или адонис.

Посадка декоративных кустарников

Осень — отличное время для высадки декоративных кустарников, таких как барбарис, шиповник, самшит, туя, пихта и спирея. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать практически в любое время года, за исключением зимы.

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние - растение, живущее более двух лет.

