Пять шагов для осенней обработки кустарников: ваши ягоды будут в безопасности

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя обработка плодовых кустарников — ключевая процедура для садоводов, ведь она помогает избавиться от вредителей и обеспечить будущий урожай ягод. Если вовремя не провести необходимые мероприятия, весной растения могут подвергнуться атаке насекомых.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Почему важна осенняя обработка?

Вредители часто прячутся под опавшими листьями или в засохших побегах кустарников, таких как смородина и крыжовник. Если не избавиться от них осенью, весной они активизируются и нанесут серьезный урон растениям.

Как обработать смородину и крыжовник осенью?

Очистите почву от опавших листьев . Это поможет убрать «укрытия» вредителей.

. Это поможет убрать «укрытия» вредителей. Перекопайте грунт под кустарниками , чтобы уничтожить личинки и куколки насекомых, зимующих в почве.

, чтобы уничтожить личинки и куколки насекомых, зимующих в почве. Опрыскайте кустарники бордоской жидкостью . Она защищает растения от грибковых заболеваний и вредителей.

. Она защищает растения от грибковых заболеваний и вредителей. Пролейте почву раствором медного купороса . На 10 литров воды добавляют 50 граммов препарата, чтобы уничтожить грибки и инфекции.

. На 10 литров воды добавляют 50 граммов препарата, чтобы уничтожить грибки и инфекции. Посыпьте кустарники древесными остатками или полейте настоем луковой шелухи для дополнительной защиты.

Сроки обработки

Осеннюю обработку смородины и крыжовника необходимо завершить до 1 ноября. Поздняя обработка не принесет желаемого результата, так как вредители успеют спрятаться на зиму.