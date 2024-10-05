Пять шагов для осенней обработки кустарников: ваши ягоды будут в безопасности

Осенняя обработка плодовых кустарников — ключевая процедура для садоводов, ведь она помогает избавиться от вредителей и обеспечить будущий урожай ягод. Если вовремя не провести необходимые мероприятия, весной растения могут подвергнуться атаке насекомых.
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова
Почему важна осенняя обработка?
Вредители часто прячутся под опавшими листьями или в засохших побегах кустарников, таких как смородина и крыжовник. Если не избавиться от них осенью, весной они активизируются и нанесут серьезный урон растениям.
Как обработать смородину и крыжовник осенью?
Очистите почву от опавших листьев. Это поможет убрать «укрытия» вредителей.
Перекопайте грунт под кустарниками, чтобы уничтожить личинки и куколки насекомых, зимующих в почве.
Опрыскайте кустарники бордоской жидкостью. Она защищает растения от грибковых заболеваний и вредителей.
Пролейте почву раствором медного купороса. На 10 литров воды добавляют 50 граммов препарата, чтобы уничтожить грибки и инфекции.
Посыпьте кустарники древесными остатками или полейте настоем луковой шелухи для дополнительной защиты.
Сроки обработки
Осеннюю обработку смородины и крыжовника необходимо завершить до 1 ноября. Поздняя обработка не принесет желаемого результата, так как вредители успеют спрятаться на зиму.