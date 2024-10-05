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Что стоит посадить в саду до 15 октября: 2 совета дачникам

1:24
Садоводство

Многие дачники предпочитают сажать плодовые деревья и кустарники весной, однако некоторые культуры лучше всего высаживать осенью. Именно в это время ассортимент саженцев максимально широк, а их качество зачастую выше. Но все процедуры необходимо провести в первой половине октября, иначе можно упустить удачный момент.

Что стоит посадить в саду до 15 октября: 2 совета дачникам
Фото: commons.wikimedia.org by Bff, CC BY-SA 4.0

Какие культуры подходят для осенней посадки?

Яблоня

При посадке яблони сначала выкапывают яму и «заправляют» её удобрениями. В яму добавляют 2-3 ведра органики, около 500 г несгоревших остатков древесины, 400 г суперфосфата и примерно 200 г источника калия. Корневая шейка при посадке должна находиться на уровне краёв углубления. После посадки дерево необходимо тщательно полить.

Важно отметить: если яблоня идеально подходит для осенней посадки, то грушу лучше высаживать весной.

Смородина

Для смородины выкапывают яму подходящего размера, чтобы корни растения разместились свободно. После посадки куст обрезают, что помогает растению лучше укорениться.

Осенью можно посадить и крыжовник. А вот клубнику и малину рекомендуется высаживать весной, поскольку осенняя посадка для них нежелательна.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Происходит из зон умеренного климата Северного полушария.

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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