Каждый садовод, отправляясь за саженцами, хочет выбрать здоровые экземпляры, которые дадут богатый урожай. Но как не растеряться в огромном ассортименте и найти подходящие для своего участка деревья и кустарники?
Плодовые деревья и кустарники
Оптимальным вариантом будет выбор саженцев отечественного производства или выращенных в странах с похожим климатом. Если вы планируете посадить определенный сорт, но не уверены в его приспособленности к условиям вашего региона, стоит обратиться за советом к местным производителям или специалистам из садоводческих магазинов. Они могут иметь опыт работы с данным сортом и подскажут, как правильно за ним ухаживать.
Декоративные растения
Импортные саженцы также заслуживают внимания, особенно когда речь идет о декоративных и экзотических растениях. Один из ярких примеров — глициния. Этот декоративный кустарник становится все более популярным и часто импортируется из Голландии и Германии. Благодаря высокой устойчивости корневой системы к морозам глицинию можно смело высаживать даже в суровых условиях, не боясь за ее зимовку.
Глици́ния (от греч. γλυκός — сладкий), или висте́рия (лат. Wistéria) — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства Бобовые с крупными кистями душистых лиловых цветков.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.