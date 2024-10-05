Глициния в вашем саду: почему стоит обратить внимание на этот декоративный кустарник

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый садовод, отправляясь за саженцами, хочет выбрать здоровые экземпляры, которые дадут богатый урожай. Но как не растеряться в огромном ассортименте и найти подходящие для своего участка деревья и кустарники?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Плодовые деревья и кустарники

Оптимальным вариантом будет выбор саженцев отечественного производства или выращенных в странах с похожим климатом. Если вы планируете посадить определенный сорт, но не уверены в его приспособленности к условиям вашего региона, стоит обратиться за советом к местным производителям или специалистам из садоводческих магазинов. Они могут иметь опыт работы с данным сортом и подскажут, как правильно за ним ухаживать.

Декоративные растения

Импортные саженцы также заслуживают внимания, особенно когда речь идет о декоративных и экзотических растениях. Один из ярких примеров — глициния. Этот декоративный кустарник становится все более популярным и часто импортируется из Голландии и Германии. Благодаря высокой устойчивости корневой системы к морозам глицинию можно смело высаживать даже в суровых условиях, не боясь за ее зимовку.

Уточнения

Глици́ния (от греч. γλυκός — сладкий), или висте́рия (лат. Wistéria) — род высоких древовидных вьющихся субтропических растений из семейства Бобовые с крупными кистями душистых лиловых цветков.

