От анализа почвы до мульчи: как посадить чеснок осенью и не ошибиться

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка чеснока — ключевой момент для огородников, желающих получить богатый урожай в следующем сезоне. Основной залог успеха — правильно подготовленная почва и знание нюансов подкормки чеснока.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Анализ почвы

Чеснок предпочитает слабокислую или нейтральную почву (pH 6,5-7,0). Если почва слишком кислая, её необходимо известковать за 2-3 недели до посадки.

Органические удобрения

Органика, такая как перегной или компост, — основа питания для чеснока. Внесите 4-5 кг органики на 1 кв. м грядки для насыщения почвы питательными веществами.

Зола

Древесная зола богата калием, фосфором и микроэлементами, улучшает структуру почвы и защищает чеснок от болезней. На 1 кв. м грядки добавьте 100-150 г золы.

Песок

Чтобы улучшить дренаж на тяжелых глинистых почвах, добавьте 1-2 ведра песка на 1 кв. м грядки. Это предотвратит застой воды и загнивание луковиц зимой.

Суперфосфат

Фосфорные удобрения, такие как суперфосфат (20-30 г на 1 кв. м), обеспечивают развитие мощной корневой системы озимого чеснока.

Сульфат калия

Для формирования крупных головок чеснока важно внести сульфат калия (15-20 г на 1 кв. м). Калий способствует укреплению и хранению урожая.

Азотные удобрения

Вносите азот с осторожностью, чтобы не снизить морозостойкость растений. Если почва бедная, добавьте немного мочевины (10-15 г на 1 кв. м).

Микроэлементы

Бор, марганец, медь и цинк — "витамины" для чеснока. Используйте комплексные микроудобрения, соблюдая инструкцию.

Природные стимуляторы роста

Настой луковой шелухи или алоэ можно добавить при посадке, чтобы помочь зубчикам укорениться и повысить их устойчивость к болезням.

Сидераты

Посев сидератов (горчица, фацелия, вика) за месяц до посадки чеснока обогащает почву органикой и улучшает её структуру. Перед посадкой сидераты заделываются в почву.

Мульча

После посадки грядку можно замульчировать торфом, перегноем или компостом слоем 2-3 см, чтобы защитить зубчики от вымерзания и обеспечить дополнительное питание.