Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится

Комнатные орхидеи любят много солнечного света, но не прямой. Можно разместить растение на подоконнике, выходящем на восток или север.
Орхидеи также любят повышенную влажность воздуха, поэтому стоит опрыскивать растение и проветривать помещение. Смывайте периодически пыль с листьев растения и выращивайте его в почве для орхидей на основе коры.
Увлажняйте почву для орхидей примерно раз в три дня в жаркое время. Погрузите горшок в емкость с водой примерно на 7 минут.
Для полива используйте воду, которая содержит мало солей — дождевую, талую или кипяченую. Берите воду комнатной температуры.
Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.
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