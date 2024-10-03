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Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится

0:48
Садоводство

Как вырастить орхидеи

Комнатные орхидеи любят много солнечного света, но не прямой. Можно разместить растение на подоконнике, выходящем на восток или север.

Секреты по выращиванию орхидей: делайте так, и у вас вс получится
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Орхидеи также любят повышенную влажность воздуха, поэтому стоит опрыскивать растение и проветривать помещение. Смывайте периодически пыль с листьев растения и выращивайте его в почве для орхидей на основе коры.

Как правильно поливать орхидеи

Увлажняйте почву для орхидей примерно раз в три дня в жаркое время. Погрузите горшок в емкость с водой примерно на 7 минут.

Для полива используйте воду, которая содержит мало солей — дождевую, талую или кипяченую. Берите воду комнатной температуры.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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