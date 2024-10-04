Как подготовить плодовые деревья к зиме

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодовые деревья способны дать хороший урожай в новом сезоне, если их правильно подготовить к зимовке. В вопросе подкормки часто приходится выбирать между народными рецептами и советами профессионалов. Однако экономия на удобрениях может обернуться затратами на покупку фруктов в следующем году.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes

Осенние удобрения

Для плодовых деревьев осенью крайне важно внести фосфор и калий — основные элементы, влияющие на будущий урожай. После сезона плодоношения деревья ослаблены, и правильная подкормка поможет им успешно перенести зиму.

Фосфорные удобрения

Фосфор необходим для развития корневой системы. Рекомендуется вносить суперфосфат или двойной суперфосфат в сухом виде, заделывая их в почву на глубину 10-12 см. Удобрение распределяют по всей площади приствольного круга в пределах кроны.

Калийные удобрения

Калий повышает устойчивость к заболеваниям и помогает деревьям пережить зимние холода. Калийные добавки позволяют укрепить иммунитет растений.

Органические удобрения

Можно использовать компост, перегной или биогумус, а навоз — только перепревший. Также подойдет древесная зола, которая является натуральным источником калия, фосфора и других важных элементов.

Важно помнить, что любые удобрения, минеральные или органические, требуют точного соблюдения дозировки для максимальной пользы и безопасности.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

