Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы георгины успешно пережили зиму и порадовали пышным цветением, важно позаботиться об их правильном хранении. Ниже мы поделимся тремя проверенными способами хранения корней георгинов, но сначала важно осмотреть их и удалить все гнилые или поврежденные участки. Обработайте срезы зеленкой.

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1. Хранение в картонной коробке

На дно коробки выложите слой сухого материала (зола, земля, торф или песок) толщиной 4-5 см. Разместите клубни так, чтобы они не соприкасались друг с другом, а затем полностью покройте их тем же материалом, что и нижний слой.

2. Парафиновая оболочка

Расплавьте парафин и погрузите корень георгина в жидкий парафин на 2-3 секунды. После этого подержите его на весу до застывания парафина и окуните снова. Обработанные таким образом клубни можно хранить в коробке.

3. Хранение в опилках

Приготовьте раствор медного купороса: 1 столовая ложка на 1,5 литра горячей воды. Охладите раствор до комнатной температуры. Смочите опилки в этом растворе, чтобы они были влажными, но не мокрыми. Выложите 4-5 см влажных опилок в подходящую емкость (например, тазик), положите клубни георгинов и полностью засыпьте их оставшимися опилками. Отнесите емкость в прохладное место с температурой +2...+7°C (подвал, погреб).

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

