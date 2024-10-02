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Эффективная методика для увеличения картофельного урожая

1:19
Садоводство

Существует простой, но эффективный способ, который может существенно увеличить урожай картофеля. Так утверждают многие огородники. Если перед посадкой нарезать клубни картошки, считается, что можно получить урожай в три раза больше обычного.

Эффективная методика для увеличения картофельного урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Однако резать семенные клубни картошки заранее не рекомендуется, так как это может привести к их пересыханию. Оптимально проводить нарезку непосредственно перед посадкой, при этом важно обработать места срезов древесной золой. Крупные клубни можно разрезать на три или четыре части, однако чаще всего для семян выбирают плоды размером меньше среднего. Мелкие клубни резать не следует, так как они дают скудный урожай.

Этот метод особенно эффективен при разведении новых сортов картофеля. В обычной ситуации разрезание и последующая обработка в золе могут занять больше времени, но результаты нередко оказываются не хуже, чем при традиционной посадке целыми клубнями.

Кроме того, ранее рассматривались способы посадки моркови, которые также помогают повысить урожайность. Обобщая, можно сказать, что правильный подход к подготовке семенного материала способен значительно улучшить результаты работы на огороде.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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