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Зима близко: подготовьте свои растения к холодам

1:35
Садоводство

Многие садоводы испытывают беспокойство по поводу выживания своих растений в зимний период, однако часто забывают о риске намокания. Для некоторых многолетников избыточное количество влаги может быть значительно опаснее сильных холодов. Поэтому важно утеплить многолетники в цветнике, чтобы они не столкнулись с этой проблемой в период оттепели.

Зима близко: подготовьте свои растения к холодам
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Есть несколько многолетников, которым необходима поддержка со стороны садоводов. Рассмотрим, какие растения требуют особого внимания.

Розы нуждаются в специальном укрытии: рекомендуется окучить кусты сухой почвой или крупным песком. Это поможет предотвратить накопление воды у корней, что может привести к их гниению. Клематисы также требуют заботы — окучиваем их перегноем, торфом или компостом, достаточно 1-2 вёдер на одно растение. После этого необходимо укрыть их лапником или обрезанными побегами, лучше всего смастерить самодельный каркас для защиты от морозов. Пионы, в свою очередь, можно замульчировать приствольный круг компостом или торфом высотой около 10 см. Однако делать это следует только после первых заморозков, чтобы не разбудить почки, что может негативно сказаться на их росте.

Таким образом, забота о многолетниках в зимний период не менее важна, чем о защите от холодов. Садоводы должны учитывать не только морозы, но и уровень влаги, чтобы сохранить свои любимые растения.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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