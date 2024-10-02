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Простые способы повысить урожай огурцов с помощью йода

1:19
Садоводство

Йод может стать незаменимым помощником для каждого дачника, особенно если речь идёт о выращивании огурцов. Этот элемент помогает растениям расти крепкими, здоровыми и приносить больше урожая. В составе йодосодержащих средств есть компоненты, которые способствуют росту и развитию овощей. Сейчас отметим два основных метода использования йода для ухода за огурцами.

Простые способы повысить урожай огурцов с помощью йода
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Первый метод — это зольный раствор с добавлением йода. Этот способ полива помогает укрепить растения и улучшить их урожайность. Чтобы приготовить раствор, достаточно добавить полстакана зольного порошка и тридцать миллилитров йода на ведро воды. Такая смесь не только укрепляет огурцы, но и способствует образованию большего числа завязей.

Второй метод — комплексный состав для опрыскивания, который особенно полезен в жаркую погоду. Он помогает защитить растения от палящего солнца и улучшает их общее состояние. Для приготовления такого средства нужно соединить ложку карбамида, две ложки соды и тридцать миллилитров йода в ведре воды. Регулярное опрыскивание этим составом укрепляет растения и делает их более устойчивыми к внешним воздействиям.

Уточнения

Ио́д (общеупотребительное название — йо́д; от греч. ἰώδης - "фиалковый (фиолетовый)", также от лат. Iodum) — химический элемент 17-й группы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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