Как зола может навредить вашим растениям: 5 ошибок при осенней подкормке

Многие начинающие садоводы считают органические удобрения полностью безопасными, но не все знают, что их неправильное использование может нанести вред растениям. Даже древесная зола, широко применяемая осенью, требует аккуратного обращения.
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Когда и как использовать золу
Использовать золу осенью нужно с умом, учитывая особенности разных культур. Вот основные правила:
Клубника: для подкормки достаточно ½ стакана золы на куст.
Косточковые деревья (вишня, слива): вносить золу не чаще одного раза в 3 года, примерно 100 г на дерево.
Ягодники (смородина, крыжовник): рекомендуется подкормка раз в 3-4 года по 1 литру золы на куст. Овощные грядки: золу можно добавлять на участки, предназначенные для огурцов, капусты, томатов, тыквы, а также для озимого чеснока и лука.
Декоративные растения: подкормить можно пионы, клематисы, розы, лилии, гиацинты, астры и хризантемы.
Когда золу использовать нельзя
Есть ситуации, когда зола не только бесполезна, но и вредна. В первую очередь это касается растений, растущих на кислой почве – для них зола может быть губительна. Также не стоит использовать золу на щелочных почвах, поскольку это отрицательно скажется на всхожести семян и росте рассады. Кроме того, важно помнить, что золу нельзя сочетать с навозом, птичьим пометом и мочевиной.
Уточнения
Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.