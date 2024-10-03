Тайны осеннего ухода за садом: когда на самом деле стоит укрывать растения

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы часто торопятся укрыть цветы и садовые культуры, начиная эту процедуру уже в конце сентября или начале октября. Их логика проста: "Чем раньше защитить растения от мороза, тем лучше". Однако такая поспешность может серьезно навредить растениям, а не защитить их.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Опасность раннего укрытия сада и цветника

Если защитные работы провести до настоящих холодов, это может нарушить естественную подготовку растений к зимним условиям. В результате цветы и садовые культуры испытывают стресс: нехватку естественного света и повышенную влажность. Желание защитить растения может привести к обратному эффекту — их повреждению и болезням.

Оптимальное время для укрытия растений

Чтобы избежать ошибок, садоводам рекомендуется приступать к укрытию растений, когда дневная температура приблизится к 0 градусам, а ночные заморозки уже начнут проявляться. Это позволит растениям самостоятельно подготовиться к зиме, а укрытие станет дополнительной защитой, а не препятствием их развитию.