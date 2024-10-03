Малина и осень: как правильно поливать кусты для подготовки к зиме

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая малины некоторые садоводы прекращают полив кустов, считая, что это оправдано, ведь растение уже перестало плодоносить. Однако на самом деле малина нуждается в воде и в осенний период. Именно в это время стоит провести обильный финальный полив, чтобы обеспечить растения влагой на период зимы.

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Осенний полив малины

После окончания плодоношения не существует строгого графика полива. Главное — обращать внимание на состояние почвы: если грунт сухой, то малиннику требуется влага. В таком случае под каждый куст стоит налить по две лейки воды, а затем неглубоко разрыхлить почву. Если осень выдалась дождливой, то потребность в частом поливе снижается.

Как провести финальный полив

Перед наступлением холодов необходимо провести влагозарядный полив. Цель этого полива — насытить малиновые кусты водой, чтобы они благополучно перенесли зиму. Для этого в октябре следует полить почву так, чтобы на каждый квадратный метр участка приходилось около 30 литров воды. После полива почву желательно покрыть мульчей, чтобы удержать влагу.

Если осень была очень дождливой, то финальный влагозарядный полив можно не проводить, так как почва и так достаточно увлажнена.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

