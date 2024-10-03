Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Саша Project впервые вышла на связь после слухов о попытке суицида: поплакала прилично
Политолог о риске ядерной войны: "Осталось только молиться"
Тайны осеннего ухода за садом: когда на самом деле стоит укрывать растения
Как избежать ошибок после контурной пластики губ: советы косметолога
США против ударов Израиля по ядерным объектам Ирана
Анна Хилькевич вышла на работу спустя две недели после родов и раскрыла, где оставила дочь
В президиум Федерации гимнастики России вошла чемпионка Олимпиады-2016 Татарева
Названы главные предпочтения в еде у собак
Geely и Exeed без ремонта: дилеры отказываются обслуживать "серые" авто

Малина и осень: как правильно поливать кусты для подготовки к зиме

1:24
Садоводство

После сбора урожая малины некоторые садоводы прекращают полив кустов, считая, что это оправдано, ведь растение уже перестало плодоносить. Однако на самом деле малина нуждается в воде и в осенний период. Именно в это время стоит провести обильный финальный полив, чтобы обеспечить растения влагой на период зимы.

Малина и осень: как правильно поливать кусты для подготовки к зиме
Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Осенний полив малины

После окончания плодоношения не существует строгого графика полива. Главное — обращать внимание на состояние почвы: если грунт сухой, то малиннику требуется влага. В таком случае под каждый куст стоит налить по две лейки воды, а затем неглубоко разрыхлить почву. Если осень выдалась дождливой, то потребность в частом поливе снижается.

Как провести финальный полив

Перед наступлением холодов необходимо провести влагозарядный полив. Цель этого полива — насытить малиновые кусты водой, чтобы они благополучно перенесли зиму. Для этого в октябре следует полить почву так, чтобы на каждый квадратный метр участка приходилось около 30 литров воды. После полива почву желательно покрыть мульчей, чтобы удержать влагу.

Если осень была очень дождливой, то финальный влагозарядный полив можно не проводить, так как почва и так достаточно увлажнена.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур - княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Еда и рецепты
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
Общество
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты Аудио 
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика
Наука и техника
Российская студентка разработала новую технологию переработки пластика Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Как быстро избавиться от следа пощёчины
Запад уже сомневается в адекватности авантюры Зеленского в Курском приграничье
Песков заявил, что в России нет чёрных списков артистов
Блогерша Костенко отреагировала на слухи о романе с Тарасовым во время брака с Бузовой
Случайный укус паука привёл к диагностике рака
Поставить на паузу: ученые нашли способ приостановить беременность
Кейт Миддлтон появилась на официальном мероприятии впервые после окончания курса химиотерапии
Месси отмечает 46-й титул в карьере с Интер Майами, который досрочно завоевал первенство в MLS
Ошибки, которые вы совершаете при уходе за волосами
Малина и осень: как правильно поливать кусты для подготовки к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.