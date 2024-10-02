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Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме

1:34
Садоводство

Осень — идеальное время для обрезки ежевики, что позволяет кустам легко пережить зиму и подготовиться к обильному плодоношению в следующем сезоне. Правильная обрезка обеспечивает не только здоровье куста, но и улучшает его урожайность.

Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Как правильно провести осеннюю обрезку ежевики

Первое, что нужно сделать, — обрезать все побеги, которые уже дали урожай. Этот совет актуален для всех видов ежевики — как прямостоячих, так и стелющихся сортов. Отличить старые побеги можно по цвету: они бурые и темные, с засохшими бутонами, в отличие от молодых, которые светлые, коричневые или слегка зеленые.

После удаления "отработавших" веток нужно осмотреть куст на предмет повреждений от вредителей. Ветки с растрескавшейся корой, вздутиями и другими повреждениями также подлежат обрезке. Важно полностью удалить побеги под корень, так как оставшиеся пеньки могут начать гнить.

Далее обрежьте молодые побеги, сохранив лишь самые здоровые и крепкие. Тонкие и слабые ветви с неокрепшей корой не смогут пережить зиму, поэтому их следует убрать. Оптимально оставить 5-8 крепких побегов, укоротив их до двух метров в длину. Боковые побеги следует обрезать до 0,6 метра.

Для безопасной и эффективной работы используйте стерильный и острый секатор, а также наденьте защитные перчатки.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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