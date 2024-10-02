Как справиться с мхом на грядках: механические и химические методы

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Появление мха на грядках, клумбах или газонах — проблема, с которой сталкивается каждый владелец земельного участка. Возникновение этой нежелательной растительности зачастую связано с определенными условиями: переувлажненная почва, затененность участка или нарушение кислотного баланса.

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Однако, прежде чем приступать к удалению мха, важно разобраться с причинами его появления и попытаться устранить их.

Почему растет мох?

Переувлажнение почвы: мох активно растет на участках с избыточной влажностью или высоким уровнем грунтовых вод. Тень: постоянная затененность территории также способствует появлению мха. Высокая кислотность почвы: если pH почвы повышен, это создает благоприятные условия для роста мха. Нарушить кислотный баланс могут неправильные дозы удобрений, например, избыток свежего навоза.

Споры мха могут также попасть на участок вместе с хвойными ветками из леса.

Как избавиться от мха?

Механическое удаление: самый простой и эффективный способ — вручную удалить мох с поверхности почвы. Известкование: это процедура, позволяющая нормализовать кислотность грунта. Применяйте доломитовую муку или другие щелочные вещества для нейтрализации. Гербициды: если все остальные методы не помогли, можно использовать химические средства для уничтожения мха. Однако после применения гербицидов необходимо восстановить плодородный слой почвы, чтобы избежать дальнейшего ухудшения состояния грунта.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов).

