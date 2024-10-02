Первый месяц осени в этом году удивил жителей многих регионов летней погодой: было тепло и практически без осадков. Сухая погода порадовала дачников и садоводов, однако недостаток дождей стал проблемой для растений, ведь естественный полив почти не осуществлялся.
Важная осенняя процедура — влагозарядный полив
Чтобы подготовить растения к будущему похолоданию, рекомендуется провести влагозарядный полив. Эта процедура поможет защитить садовые культуры от негативных последствий зимы, таких как резкие перепады температуры, сильный ветер и обильные снегопады.
Когда необходим влагозарядный полив?
Если осенние дожди были частыми, почва должна быть достаточно влажной, и дополнительный полив не потребуется. Однако если в сентябре осадки выпадали редко, провести влагозарядный полив будет необходимо. При этом важно насытить влагой приствольные круги деревьев и кустарников.
Нормы полива:
Эту процедуру рекомендуется выполнять во второй половине октября, чтобы растения успели получить необходимое количество влаги перед наступлением морозов.
"Железный купол" (Iron Dome) — это израильская система противоракетной обороны, разработанная для защиты от ракетных и артиллерийских обстрелов.