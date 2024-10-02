Подготовка сада к зиме: эффективный влагозарядный полив

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первый месяц осени в этом году удивил жителей многих регионов летней погодой: было тепло и практически без осадков. Сухая погода порадовала дачников и садоводов, однако недостаток дождей стал проблемой для растений, ведь естественный полив почти не осуществлялся.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Важная осенняя процедура — влагозарядный полив

Чтобы подготовить растения к будущему похолоданию, рекомендуется провести влагозарядный полив. Эта процедура поможет защитить садовые культуры от негативных последствий зимы, таких как резкие перепады температуры, сильный ветер и обильные снегопады.

Когда необходим влагозарядный полив?

Если осенние дожди были частыми, почва должна быть достаточно влажной, и дополнительный полив не потребуется. Однако если в сентябре осадки выпадали редко, провести влагозарядный полив будет необходимо. При этом важно насытить влагой приствольные круги деревьев и кустарников.

Нормы полива:

Для кустарников — 10 литров воды на 1 м²

Для деревьев — 20 литров воды на 1 м²

Эту процедуру рекомендуется выполнять во второй половине октября, чтобы растения успели получить необходимое количество влаги перед наступлением морозов.