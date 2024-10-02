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Подзимний посев: что сажать осенью, чтобы наслаждаться цветами уже весной

Садоводство

Посев семян однолетников и многолетников, а также высадка луковичных осенью — это отличная возможность сэкономить время весной и насладиться ранним цветением. Среди однолетников можно посеять амарант, календулу, настурцию, а среди многолетников — гипсофилу, камнеломку и мальву. Что касается луковичных, то осенью в грунт отправляют лилии, ирисы и крокусы.

Подзимний посев: что сажать осенью, чтобы наслаждаться цветами уже весной
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Осенняя посадка имеет несколько очевидных преимуществ: вы получите цветение раньше, растения пройдут естественную стратификацию, что повысит их иммунитет к болезням, а весной у вас будет больше свободного времени, так как не придётся заниматься рассадой. Главное — правильно выбрать время для посева и посадки.

Почему стоит сажать осенью

Осенний посев имеет несколько важных плюсов:

  • Раннее цветение. Весной, когда почва полна влаги, растения начинают расти быстрее, что даёт им возможность зацвести уже на следующий год.
  • Экономия времени и сил. Осенью вы освобождаете себя от необходимости заниматься рассадой зимой и весной.
  • Естественная стратификация. Зимовка под снегом помогает семенам пройти естественную закалку, что улучшает их всхожесть и повышает стойкость к болезням.
  • Защита от вредителей и болезней. Осенние посевы и посадки способствуют тому, что растения становятся менее уязвимыми к насекомым и инфекциям в будущем.

Когда и как сажать цветы под зиму

Время для посева и посадки зависит от региона. В южных областях этим занимаются с конца октября по начало ноября, а в северных регионах — с середины октября или даже в начале ноября. Важно не спешить: семена сеют только при отрицательной температуре, а луковицы — за 2-3 недели до прихода устойчивых морозов.

  • Посев семян. Сейте семена, когда верхний слой почвы слегка промёрз, но температура ещё не опустилась ниже нуля. Почва должна быть податливой, а погода — сухой. Семена лучше присыпать небольшим слоем торфа, чтобы они не разлетелись. Полив не требуется.
  • Посадка луковиц. Луковичные высаживают с конца сентября до начала ноября. Главное условие — успеть за 2-3 недели до морозов. Если не успели вовремя, можно высадить луковицы даже при выпадении первого снега.

Как подготовить почву и растения

  • Подготовка места для посева. Грядки для подзимнего посева готовят заранее, когда земля ещё не промёрзла. Семена следует сеять в хорошо проветриваемую почву, а луковицы высаживать в сухую, безветренную погоду.
  • Правильная глубина посадки. Луковицы высаживают на глубину, равную тройной высоте самой луковицы. Это защитит их от вымерзания зимой.
  • Мульчирование. Многим растениям дополнительное укрытие не требуется, но такие цветы, как рябчик императорский и восточные лилии, лучше замульчировать слоем компоста или перегноя, а сверху накрыть лапником.

Рекомендованные цветы для осеннего посева и посадки

  • Многолетники. Среди лучших вариантов для подзимнего посева — аквилегия, астры, гвоздика, гипсофила, дельфиниум и эхинацея.
  • Однолетники. Сеять можно амарант, календулу, настурцию, василёк, мак, алиссум и эшшольцию.

Что нельзя сажать осенью

Некоторые растения не подходят для подзимней посадки. Например, хризантема плохо всходит, если сеять её осенью, а гладиолусы — теплолюбивое растение, которое погибнет при морозах.

Уточнения

Посе́в — вид сельскохозяйственных работ — процесс высева семян растений в почву.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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