Подготовка георгинов к зиме: секреты успешного хранения

После первых серьёзных заморозков, когда листья георгинов темнеют и побеги увядают, приходит время выкопать клубни для зимнего хранения. Важно тщательно осмотреть их, отсортировать слабые и повреждённые экземпляры, а также провести обработку от гнили. Опытный садовод, Ольга Никонорова, делится советами по правильной выкопке и хранению клубней георгинов.
Лучший момент для выкопки георгинов — после первых серьёзных заморозков, когда растения полностью отцвели и их листья потемнели. Обычно это происходит во второй половине октября, когда ночная температура достигает нуля градусов. Важно не затягивать с этой процедурой, так как гниль может быстро распространиться с листьев и побегов на клубни.
Если заморозки были лёгкими, не спешите. Дайте георгинам пару недель, чтобы питательные вещества из побегов и листьев успели перейти в клубни, что сделает их более зрелыми и подготовленными к зимнему хранению.
Важно: Работы с химикатами проводите в резиновых перчатках, следуя инструкции препарата.
После обработки просушите клубни. Для мелких клубней достаточно 2-5 дней, для крупных — 3-7 дней. Разложите их в один слой на деревянной или сетчатой поверхности в сухом, проветриваемом помещении.
Идеальная температура для хранения клубней — от +3°C до +8°C при влажности воздуха около 70%. Георгины нужно хранить в проветриваемом помещении, чтобы предотвратить загнивание. Регулярно проверяйте клубни (1-2 раза в месяц), удаляя гнилые или засохшие экземпляры.
"Будить" клубни стоит не раньше, чем за 3 недели до посадки в открытый грунт. Когда появятся росточки, посадите клубни в горшок с питательной почвой. За две недели до высадки начните закалять растения, вынося их на улицу на несколько часов в день, увеличивая это время ежедневно.
Важно: Высаживайте георгины в грунт только после того, как пройдут возвратные заморозки и установится стабильно тёплая погода.
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
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