Подготовка георгинов к зиме: секреты успешного хранения

4:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После первых серьёзных заморозков, когда листья георгинов темнеют и побеги увядают, приходит время выкопать клубни для зимнего хранения. Важно тщательно осмотреть их, отсортировать слабые и повреждённые экземпляры, а также провести обработку от гнили. Опытный садовод, Ольга Никонорова, делится советами по правильной выкопке и хранению клубней георгинов.

Фото: creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Когда выкапывать георгины на зиму

Лучший момент для выкопки георгинов — после первых серьёзных заморозков, когда растения полностью отцвели и их листья потемнели. Обычно это происходит во второй половине октября, когда ночная температура достигает нуля градусов. Важно не затягивать с этой процедурой, так как гниль может быстро распространиться с листьев и побегов на клубни.

Если заморозки были лёгкими, не спешите. Дайте георгинам пару недель, чтобы питательные вещества из побегов и листьев успели перейти в клубни, что сделает их более зрелыми и подготовленными к зимнему хранению.

Как правильно выкапывать георгины

Обрезка стеблей. Срежьте стебли на высоте 8-15 см продезинфицированным секатором. Выкопка клубней. Обкопайте землю вокруг растения на расстоянии 25-35 см от центра, стараясь не повредить клубни. Аккуратно поддевайте их снизу и извлекайте. Осмотр клубней. Стряхните землю и внимательно осмотрите клубни на предмет болезней. Отбор больных растений. Клубни с признаками болезней необходимо сжечь. Если гниль только на части клубня, её можно аккуратно срезать и обработать место среза зелёнкой или древесным углем. Сортировка растений. Ослабленные или плохо растущие растения стоит выбросить. Разделите клубни по сортам и промаркируйте их для удобства хранения.

Подготовка клубней к хранению

Очистка от земли. Лучше всего очищать клубни руками, чтобы не повредить их.

Промывка. Промойте клубни в воде, аккуратно смывая оставшуюся землю. Используйте слабый напор воды, чтобы не повредить кожицу клубней.

Обработка фунгицидами. Для защиты от гниения обработайте клубни фунгицидами, такими как "Максим", "Престиж" или "Фитоспорин-М". Погрузите клубни в раствор на 15-30 минут.

Важно: Работы с химикатами проводите в резиновых перчатках, следуя инструкции препарата.

После обработки просушите клубни. Для мелких клубней достаточно 2-5 дней, для крупных — 3-7 дней. Разложите их в один слой на деревянной или сетчатой поверхности в сухом, проветриваемом помещении.

Оптимальные условия для хранения георгинов

Идеальная температура для хранения клубней — от +3°C до +8°C при влажности воздуха около 70%. Георгины нужно хранить в проветриваемом помещении, чтобы предотвратить загнивание. Регулярно проверяйте клубни (1-2 раза в месяц), удаляя гнилые или засохшие экземпляры.

Способы хранения

В ящиках с торфом или песком . Разложите клубни в один или два слоя, пересыпая их торфом, опилками или песком.

. Разложите клубни в один или два слоя, пересыпая их торфом, опилками или песком. В подвале . Разложите клубни на полки или пол, предварительно постелив картон. Регулярно увлажняйте клубни, чтобы поддерживать необходимую влажность.

. Разложите клубни на полки или пол, предварительно постелив картон. Регулярно увлажняйте клубни, чтобы поддерживать необходимую влажность. На утеплённой лоджии или в чулане. Убедитесь, что помещение тёмное и прохладное, а температура не опускается ниже +3°C. Для хранения также используйте песок, опилки или торф.

Когда готовить клубни к весенней посадке

"Будить" клубни стоит не раньше, чем за 3 недели до посадки в открытый грунт. Когда появятся росточки, посадите клубни в горшок с питательной почвой. За две недели до высадки начните закалять растения, вынося их на улицу на несколько часов в день, увеличивая это время ежедневно.

Важно: Высаживайте георгины в грунт только после того, как пройдут возвратные заморозки и установится стабильно тёплая погода.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

