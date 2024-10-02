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Подготовка георгинов к зиме: секреты успешного хранения

4:26
Садоводство

После первых серьёзных заморозков, когда листья георгинов темнеют и побеги увядают, приходит время выкопать клубни для зимнего хранения. Важно тщательно осмотреть их, отсортировать слабые и повреждённые экземпляры, а также провести обработку от гнили. Опытный садовод, Ольга Никонорова, делится советами по правильной выкопке и хранению клубней георгинов.

Подготовка георгинов к зиме: секреты успешного хранения
Фото: creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Когда выкапывать георгины на зиму

Лучший момент для выкопки георгинов — после первых серьёзных заморозков, когда растения полностью отцвели и их листья потемнели. Обычно это происходит во второй половине октября, когда ночная температура достигает нуля градусов. Важно не затягивать с этой процедурой, так как гниль может быстро распространиться с листьев и побегов на клубни.

Если заморозки были лёгкими, не спешите. Дайте георгинам пару недель, чтобы питательные вещества из побегов и листьев успели перейти в клубни, что сделает их более зрелыми и подготовленными к зимнему хранению.

Как правильно выкапывать георгины

  1. Обрезка стеблей. Срежьте стебли на высоте 8-15 см продезинфицированным секатором.
  2. Выкопка клубней. Обкопайте землю вокруг растения на расстоянии 25-35 см от центра, стараясь не повредить клубни. Аккуратно поддевайте их снизу и извлекайте.
  3. Осмотр клубней. Стряхните землю и внимательно осмотрите клубни на предмет болезней.
  4. Отбор больных растений. Клубни с признаками болезней необходимо сжечь. Если гниль только на части клубня, её можно аккуратно срезать и обработать место среза зелёнкой или древесным углем.
  5. Сортировка растений. Ослабленные или плохо растущие растения стоит выбросить. Разделите клубни по сортам и промаркируйте их для удобства хранения.

Подготовка клубней к хранению

  • Очистка от земли. Лучше всего очищать клубни руками, чтобы не повредить их.
  • Промывка. Промойте клубни в воде, аккуратно смывая оставшуюся землю. Используйте слабый напор воды, чтобы не повредить кожицу клубней.
  • Обработка фунгицидами. Для защиты от гниения обработайте клубни фунгицидами, такими как "Максим", "Престиж" или "Фитоспорин-М". Погрузите клубни в раствор на 15-30 минут.
Важно: Работы с химикатами проводите в резиновых перчатках, следуя инструкции препарата.

После обработки просушите клубни. Для мелких клубней достаточно 2-5 дней, для крупных — 3-7 дней. Разложите их в один слой на деревянной или сетчатой поверхности в сухом, проветриваемом помещении.

Оптимальные условия для хранения георгинов

Идеальная температура для хранения клубней — от +3°C до +8°C при влажности воздуха около 70%. Георгины нужно хранить в проветриваемом помещении, чтобы предотвратить загнивание. Регулярно проверяйте клубни (1-2 раза в месяц), удаляя гнилые или засохшие экземпляры.

Способы хранения

  • В ящиках с торфом или песком. Разложите клубни в один или два слоя, пересыпая их торфом, опилками или песком.
  • В подвале. Разложите клубни на полки или пол, предварительно постелив картон. Регулярно увлажняйте клубни, чтобы поддерживать необходимую влажность.
  • На утеплённой лоджии или в чулане. Убедитесь, что помещение тёмное и прохладное, а температура не опускается ниже +3°C. Для хранения также используйте песок, опилки или торф.

Когда готовить клубни к весенней посадке

"Будить" клубни стоит не раньше, чем за 3 недели до посадки в открытый грунт. Когда появятся росточки, посадите клубни в горшок с питательной почвой. За две недели до высадки начните закалять растения, вынося их на улицу на несколько часов в день, увеличивая это время ежедневно.

Важно: Высаживайте георгины в грунт только после того, как пройдут возвратные заморозки и установится стабильно тёплая погода.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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