Советы садоводам: признаки заражения абрикосовых деревьев

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цвет листьев

У зараженных абрикосовых деревьев могут быть листья, которые меняют цвет. Они могут стать желтыми, коричневыми или даже черными вместо обычного здорового зеленого цвета.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, CC BY-SA 3.0

Пятна или поражения

Ищите пятна или повреждения на листьях, ветвях или стволе дерева. Эти пятна могут быть разного цвета, например, коричневого, черного или серого, и они могут иметь необычную текстуру.

Увядание

У зараженных абрикосовых деревьев могут быть ветви или листья, которые начинают вянуть или поникать. Они могут выглядеть слабыми и испытывать недостаток жизненных сил.

Задержка роста

Если абрикосовое дерево заражено, оно может расти не так хорошо, как здоровые деревья. Ветви могут быть меньше и короче, и общий размер дерева тоже может быть меньше.

Рост грибка

Следите за любым необычным грибковым ростом на дереве. Это может проявляться в виде нечетких пятен, порошкообразных покрытий или плесени на листьях, ветвях или плодах.

Деформированные плоды

Зараженные абрикосовые деревья могут давать плоды неправильной формы, меньшего размера, чем обычно, или иметь необычное обесцвечивание. Плоды также могут иметь пятна или гниль.

Повышенная активность вредителей

Инфекции могут привлекать вредителей, таких как насекомые или черви. Если вы заметили повышенную активность вредителей вокруг абрикосового дерева, это может быть признаком инфекции.

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного (лат. Prunus armeniaca Lin., Armeniaca vulgaris Lam.), но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus.





Гниль гнили — патологические процессы разложения и болезни растений.

