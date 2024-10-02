Это реально: какую зелень можно вырастить на подоконнике

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Какие травы можно вырастить на подоконнике

Выращивание ароматных трав на подоконнике не только украшает интерьер, но и приносит пользу на кухне.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Тимьян представляет собой ароматную зеленую культуру, которая часто используется в качестве пряности в сушеном виде в кулинарии. Его можно добавлять в мясные блюда, супы и соусы.

Кинза — трава с ярким и свежим ароматом. Ее листья часто используют в салатах, соусах и в качестве украшения к различным блюдам. Мелисса обладает освежающим лимонным ароматом. Ее можно добавлять в чаи, десерты и напитки.

Базилик — одна из самых популярных трав в кулинарии. Его ароматные листья идеально подходят для приготовления песто, салатов и различных итальянских блюд. Шалфей — трава с сильным ароматом, которую часто используют в мясных и овощных блюдах. Шалфей также обладает лечебными свойствами и может использоваться в чаях.

Душица — пряная трава, которую часто используют в итальянской и греческой кухне. Ее добавляют в пиццу, пасту и соусы. Мята — универсальная трава, которую можно использовать как в сладких, так и в соленых блюдах.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.



Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.



